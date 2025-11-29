Tom Stoppard nie żyje. Laureat Oscara zmarł w wieku 88 lat

Tom Stoppard nie żyje. Czesko-brytyjski dramatopisarz i scenarzysta zmarł w wieku 88 lat. Smutną informację o śmierci artysty przekazali jego agenci. Stoppard zmarł w swoim domu w Dorset w Anglii.

"Zostanie zapamiętany za swoje dzieła, za ich genialność i humanizm, za dowcip, bezkompromisowość, hojność ducha oraz głęboką miłość do języka angielskiego" - napisali agenci. "To był zaszczyt móc go znać i z nim pracować".

Stoppard w swojej bogatej karierze otrzymał rekordowe pięć nagród Tony oraz Oscara za scenariusz do "Zakochanego Szekspira".



Tom Stoppard: kariera

Tom Stoppard urodził się 23 lipca 1937 r. w Zlinie (Czechosłowacja) jako Tomáš Straussler. Jego rodzina najpierw wyemigrowała najpierw do Singapuru, później do Indii, a finalnie do Wielkiej Brytanii. Zmienił nazwisko na Stoppard. W wieku 17 lat rzucił szkołę i został dziennikarzem.

"Byłem zachwycony, że nie muszę iść na uniwersytet. Nie mogłem się doczekać, żeby skończyć edukację" - powiedział cytowany przez The Hollywood Reporter. "Chciałem zostać reporterem i wspaniale się przy tym bawiłem" - dodał.

Pracował dla Western Daily Press, a w 1958 roku przeszedł do Bristol Evening World jako dziennikarz zajmujący się reportażami, felietonista humorystyczny oraz pomocniczy krytyk teatralny.

Zasłynął jako błyskotliwy dramatopisarz. Przełom w jego karierze nastąpił dzięki sztuce "Rosencrantz i Guildenstern nie żyją" (1966), która przyniosła mu pierwszą nagrodę Tony i międzynarodowe uznanie. W 1990 Stoppard wyreżyserował film o tym samym tytule z Garym Oldmanem i Timem Rothem w rolach głównych. Twórca za swój debiut reżyserski zgarnął Złotego Lwa na 47. MFF w Wenecji.

Kolejne dzieła, takie jak "Trawestacja" (1974), "Prawdziwa rzecz" (1982) czy "Arkadia" (1993), umocniły jego pozycję w teatrze.

Stoppard był również cenionym scenarzystą filmowym. Otrzymał Oscara i Złoty Glob za scenariusz do filmu "Zakochany Szekspir" (1998) oraz współpracował przy takich produkcjach jak "Anna Karenina" (2012) oraz "Tulipanowa gorączka" (2017).

Stoppard zapisał się w historii jako jeden z najwybitniejszych dramatopisarzy XX i XXI wieku.