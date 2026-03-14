Film "100 dni do matury" okazał się jednym z największych hitów frekwencyjnych zeszłego roku. W kinach zobaczyło go ponad milion widzów, a na streamingu również święcił sukcesy. Nic dziwnego, że ogłoszono powstanie kontynuacji.

Wujek Łuki (Łukasz Wojtyca) za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował o rozpoczęciu prac na planie drugiej części "100 dni do matury". Na ten moment nie znamy więcej szczegółów.

"100 dni do matury": film Friza przyciągnął tłumy do kin

W obsadzie filmu "100 dni do matury" znaleźli się: Małgorzata Foremniak, Piotr Głowacki, Jacek Koman oraz influencerzy, którzy po raz pierwszy pokazali się na dużym ekranie: Bartosz Laskowski (Świeży), Bartek Kubicki, Pola Sieczko, Kinga Banaś, Julita Różalska, Alan Kowalczewski (Posti), Dominik Kwolczak (Kwolczi) i Patryk Lubaś (Qry). Za reżyserię odpowiada Mikołaj Piszczan.

Kapsel to imprezowicz z klasy maturalnej, dla którego znacznie ważniejsza niż egzamin dojrzałości jest paczka bliskich znajomych. Gdy dociera do niego, że zakończenie liceum oznacza również rozpad jego ekipy, postanawia pokrzyżować wszystkim studenckie plany i podarować jeszcze jeden rok wspólnej beztroski. Aby ocalić przyjaciół od trudów wkraczania w dorosłość, zamierza włamać się do innowacyjnego systemu Ministerstwa Edukacji i zmienić wyniki matur. Do brawurowej akcji angażuje grupę licealistów z najmniejszymi szansami na zdanie matury oraz… dawno niewidzianego, pełnego kontrowersyjnych życiowych mądrości dziadka.

"Choć do projektu Friza początkowo podchodziłam sceptycznie, cieszę się, że przyciąga on rzesze młodych ludzi, dla których być może będzie to zalążek do większego zainteresowania się kinem. I hej - to wcale nie jest nieudany film, jak wielu zapowiadało. Jeśli polskie produkcje młodzieżowe mają wyglądać w ten sposób, to ja jestem jak najbardziej na tak" - pisała Justyna Miś w recenzji dla Interii.