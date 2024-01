Tom Holland i Zendaya są jedną z najbardziej rozpoznawalnych par nowego pokolenia aktorów Hollywood. Co prawda, nie dzielą się zbyt wieloma szczegółami ze swojego prywatnego życia, ale jakiś czas temu, aktor postanowił zdradzić jeden uroczy szczegół z ich relacji.

"Spider-Man: Homecoming": Moc wspomnień?

Tom Holland jakiś czas temu zdradził, że wraz z Zendayą lubią wracać do pierwszego solowego filmu Toma ze świata Marvela. " Spider-Man: Homecoming" jest pretekstem do wspominania, jak oboje mieli zaledwie 19 lat i do ponownego przeżywania emocji związanych z pracą aktora.

"Zendaya i ja od czasu do czasu będziemy oglądać "Spider-Mana" [Homecoming] i wspominać, jak mieliśmy 19 lat i kręciliśmy te filmy. Uwielbiam te filmy i delektować się nimi, więc staram się nie oglądać ich tak często, jak bym chciał, bo są tak wyjątkowe. To taki luksus, taki dar móc usiąść i na nowo przeżyć swoją młodość. Bez tej pracy nie byłbym tym, kim jestem dzisiaj" - skomentował Tom Holland.

Holland i Zendaya zerwali?

Niedawno po sieci krążyły plotki dotyczącego tego, że para aktorów miała się rozstać. Fani byli zrozpaczeni, a spekulacje tylko rosły, bo para nie dzieli się szczegółami ze swojego życia. Jednym z dowodów miał być fakt, że Zendaya przestała obserwować instagramowe konto swojego partnera. Jednak w niedawnym wywiadzie Tom Holland zdecydowanie zaprzeczył plotkom, a aktorka obecnie obserwuje tylko jedno konto — możliwe, że jest to początek jakiejś akcji marketingowej.