Tom Holland zagra Freda Astaire'a

Tom Holland w pocie czoła promuje swój najnowszy film "Spider-Man: Bez drogi do domu" . W trakcie wywiadu z agencją "Associated Press", aktor odniósł się jednak nie tylko do najnowszej odsłony przygód Człowieka-Pająka, ale też do coraz głośniejszych plotek na temat filmu o Fredzie Astairze . "Scenariusz przyszedł jakiś tydzień temu. Jeszcze go nie czytałem. Sami mi go dali" - potwierdził swój udział w tym projekcie Holland.

Tom Holland jako Fred Astair

Aktor rozmawiał już z Amy Pascal na ten temat. "Wcześniej zadzwoniła do mnie na FaceTime. Akurat brałem kąpiel. Miło sobie pogadaliśmy o tym, że zagram rolę Freda Astaire'a" - kontynuował młody aktor.



Obsadzenie go w roli tak kultowej postaci nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę przeszłość aktora. W latach 2008-2010 na deskach londyńskiego West Endu wcielał się rolę tytułową w musicalu "Billy Elliot".

W swojej karierze Fred Astaire wystąpił w ponad 30 filmowych musicalach. Przez ponad siedem dekad można go było też oglądać na deskach Broadwayu i West Endu. Jeden z najlepszych współczesnych tancerzy w historii był też częścią popularnego duetu tanecznego, który tworzył wraz z Ginger Rogers .

Tom Holland: Nie tylko Spider-Man 1 / 6 Tom Holland urodził się 1 czerwca 1996 roku w Kingston upon Thames. Debiutował na deskach londyńskiego West Endu drugoplanową rolą w przedstawieniu "Billy Elliot: The Musical" w czerwcu 2008 roku. Niecałe trzy miesiące później, to jemu powierzono rolę tytułową. W 2012 roku po raz pierwszy pojawił się przed kamerą przy okazji dramatu katastroficznego "Niemożliwe" J.A. Bayony, w którym zagrał syna pary małżeńskiej (Naomi Watts, Ewan McGregor), rozdzielonej przez tragiczne tsunami, mające miejsce pod koniec 2004 roku na Oceanie Indyjskim. Za kreację Lucasa zebrał bardzo dobre recenzje, otrzymał nagrodę National Board of Review w kategorii "przełomowa rola", a także nominacje do Saturna i Critics Choice Award za "najlepszą kreację młodego aktora lub aktorki". Źródło: Agencja FORUM Autor: Image Capital Pictures udostępnij

Nie jest to jedyny przygotowywany obecnie projekt, którego bohaterem będzie Fred Astaire. W filmie biograficznym Amazon Studios w tę rolę wcieli się Jamie Bell , a partnerować mu będzie Margaret Qualley , która zagra Ginger Rogers. Produkcja ta skupi się na trwającej w latach 1933-1949 karierze wspomnianego wyżej duetu. Co ciekawe, Jamie Bell też ma na koncie rolę Billy'ego Elliota - zagrał ją w filmie, który stał się inspiracją dla musicalu z Tomem Hollandem .

