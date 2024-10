Tom Holland i Zendaya czytali już scenariusz nowego "Spider-Mana". Szykuje się hit?

"Spider-Man 4": Tom Holland i Zendaya czytali już scenariusz

"Potrzeba jeszcze trochę pracy, ale scenarzyści radzą sobie świetnie" - opowiada w "Rich Roll Podcast" aktor. "Jedną z rzeczy, o której trzeba pamiętać przy filmach Marvela, to fakt, że twoja produkcja jest częścią wielkiej maszyny. Ten mechanizm musi działać. Trzeba zadbać o to, żeby film miał odpowiednie miejsce w chronologii, aby zyskała całość. To jedno z wyzwań, przed którymi stoimy (...)".

Tom Holland dodał również, że razem z Zendayą scenariusz przeczytał trzy tygodnie temu. "Usiedliśmy i przeczytaliśmy go razem. Czasami skakaliśmy po pokoju, ponieważ to jest film wart szacunku fanów".

"Spider-Man 4": nadchodzi spektakularne widowisko

Chociaż szczegóły fabuły są jeszcze owiane tajemnicą, wiadomo już, że reżyserem filmu został Destin Daniel Cretton, który w świecie Marvela zadebiutował sukcesem "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni". Jego zadaniem jest stworzenie widowiska na epicką skalę, które połączy losy kilku wersji Spider-Mana. To właśnie motyw Multiwersum ma ponownie odegrać kluczową rolę, a fani spekulują, że film będzie zawierał odniesienia do wydarzeń z poprzednich części i przyszłych hitów MCU.

Plotki wskazują, że w nowym "Spider-Manie" na ekranie zobaczymy nie tylko Toma Hollanda, ale również Tobeya Maguire’a i Andrew Garfielda, którzy powrócą do swoich ról jako wcześniejsze wersje Człowieka-Pająka. Te same postaci spotkały się już w wielkim stylu w "Spider-Man: Bez drogi do domu".

