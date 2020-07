Tom Hanks i Rita Wilson oficjalnie obywatelami Grecji

Para amerykańskich aktorów, Tom Hanks i jego żona, z pochodzenia Greczynka, Rita Wilson mają szczególny powód do świętowania: oboje oficjalnie zostali obywatelami Grecji - informuje w poniedziałek, 27 lipca, na swojej stronie internetowej telewizja CNN.

Tom Hanks i Rita Wilson nie ukrywają swojego podziwu dla Grecji i jej mieszkańców /Getty Images

Na zdjęciu opublikowanym w mediach społecznościowych przez premiera Grecji Kyriakosa Micotakisa oboje z dumą trzymają swoje nowe paszporty - podaje CNN.



W ubiegłym roku Hanks i Wilson, a także synowie pary zostali honorowymi obywatelami Grecji po tym, gdy greccy urzędnicy podkreślili rolę Hanksa w szerzeniu wiedzy na temat pożarów z 2018 r., które spustoszyły tereny w pobliżu Aten i w wyniku których śmierć poniosło ponad 100 osób.

Reklama

"Tom Hanks okazał prawdziwe zainteresowanie ludźmi, którzy ucierpieli w wyniku pożaru w Mati, i nagłośnił tę sprawę w światowych mediach" - przekazał CNN w oświadczeniu w grudniu 2019 r. szef greckiego MSW Takis Theodorikakos.

Wilson, urodzona jako Margarita Ibrahimoff, która jest córką albańskiej Greczynki i greckiego Pomaka, oraz Hanks, który z katolicyzmu przeszedł na prawosławie, często byli widywani na wakacjach w Grecji. Mają posiadłość na wyspie Antiparos na Cykladach na Morzu Egejskim.

Oboje wyprodukowali kilka filmów opowiadających o greckiej społeczności i nie ukrywają swojego podziwu dla tego kraju i jej mieszkańców - dodaje CNN.

"Grecja to raj (...) Byłem na całym świecie, byłem w najpiękniejszych miejscach, ale żadne z nich nie przewyższa Grecji" - mówił dziennikarzom Hanks na rozdaniu Złotych Globów na początku bieżącego roku. "Ziemia, niebo, woda, to jest dobre dla duszy, to uzdrawiające miejsce" - dodał.