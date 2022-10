Tom Felton podkochiwał się w Emmie Watson? "Było w tym coś więcej"

Tom Felton, gwiazda "Harry'ego Pottera" wspomina w swojej książce "Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard" o zauroczeniu do Emmy Watson. Swego czasu wokół ich relacji kręciło się mnóstwo spekulacji, a fani mieli nadzieję, że ta dwójka będzie razem. Aktor wyjaśnia jak to wyglądało z jego strony.

Emma Watson i Tom Felton /Brian Rasic /Getty Images