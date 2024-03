Tom Cruise: Problemy z trzecią częścią "Top Gun". Gwiazdor nie ma czasu?

Co z trzecią częścią serii "Top Gun"?

W styczniu portal "Variety" potwierdził, że studio Paramount Pictures rozpoczęło pracę nad trzecią częścią serii "Top Gun" . Do napisania scenariusza filmu zatrudniony został współscenarzysta filmu "Top Gun: Maverick" , Ehren Kruger.

Decyzja o trzeciej części była oczywistością. Druga odsłona cyklu zarobiła blisko półtora miliarda dolarów w kinach na całym świecie i została drugim najbardziej kasowym filmem 2022 roku. Mimo to start produkcji uzależniony jest od wypełnionego po brzegi kalendarza Toma Cruise'a .

"W roli głównej na pewno wystąpi Tom Cruise. Jest niesamowity. Spędziliśmy z nim trochę czasu i wymyśliliśmy historię. Joe Kosinski wymyślił wspaniały pomysł na nią, spodobał się on Tomowi, więc ruszyliśmy z rozwojem tego projektu. Nie da się jednak powiedzieć, kiedy będzie można go nakręcić, bo Tom jest bardzo zajęty" - powiedział Jerry Bruckheimer w rozmowie z portalem "Screen Rant".

Nowi "Piraci z Karaibów" z nową obsadą

Legendarny producent tego samego problemu nie będzie miał z inną swoją produkcją - nową odsłoną serii "Piraci z Karaibów". Jak sam zdradza, zamiast czekać na zgranie terminów gwiazd występujących w poprzednich seriach, zdecydował, że film będzie rebootem z całkiem nową obsadą.

"Nowi 'Piraci' będą rebootem. Łatwiej będzie go nakręcić, bo nie będzie trzeba czekać na konkretnych aktorów" - stwierdził Bruckheimer portalowi ComicBook.com.

Tom Cruise kręci aktualnie ósmą część serii "Mission: Impossible", która pierwotnie miała być bezpośrednią kontynuacją filmu "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One" . Po tym jak film nie odniósł oczekiwanego sukcesu kasowego, plany te się zmieniły. Zrezygnowano z tytułu "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part Two" i niewykluczone, że zmiany nastąpią też we wcześniej planowanej fabule.