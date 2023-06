Podczas nowojorskiej premiery filmu w reżyserii Wesa Andersona , " Asteroid City ", Scarlett Johansson ujawniła w rozmowie z The Hollywood Reporter, że aktorem, z którym nie miała okazji pracować, a z którym bardzo by chciała, jest Tom Cruise .

"Chciałabym pracować z Tomem Cruisem" - powiedziała na premierze, która odbyła się 13 czerwca.

Podczas rzymskiej premiery filmu "Mission: Impossible Dead Reckoning - Part 1", Tom Cruise odwzajemnił entuzjazm aktorki i również powiedział, że chętnie by z nią zagrał w jednej produkcji.

"Ona jest niesamowita" - powiedział gwiazdor "Top Gun: Maverick", dodając: "Jest świetną aktorką i gwiazdą filmową". Na pytanie o to, czy jest szansa, że faktycznie razem wystąpią na ekranie, Cruise natychmiast odpowiedział: "Tak. To się stanie".

"Obserwowałem jej karierę przez całe życie. Jest niezwykle utalentowana, bardzo charyzmatyczna. To byłoby zabawne. (...) Jest kimś, kto naprawdę przyciąga na ekranie, przed kamerą. Więc absolutnie, to się stanie" - dodał.

Tom Cruise jest wściekły. "Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1" tylko przez tydzień w IMAX

Do jednego z ciekawszych pojedynków filmowych dojdzie już 21 lipca tego roku, kiedy do kin trafią jednocześnie "Oppenheimer" Christophera Nolana i "Barbie" Grety Gerwig.

W tle rozgrywanej batalii między "Oppenheimerem" i "Barbie" jest wściekły Tom Cruise. Puck News donosi, że gwiazdor jest niezadowolony z premier wspomnianych filmów, ponieważ to oznacza, że "Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1" będzie wyświetlany w IMAX tylko przez tydzień. Później będzie musiał ustąpić nowemu obrazowi Christophera Nolana na aż trzy tygodnie.

Ponoć Cruise miał osobiście dzwonić do kierowników kin, producentów, a nawet wytwórni, prosząc by zrezygnowali z sal IMAX. Podobno miał nawet poprosić o przesunięcie dat premier, lecz na to obecnie już nie ma szans.