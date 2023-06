Tom Cruise przyjechał do Rzymu wraz z ekipą filmową, by promować film "Mission Impossible - Dead Reckoning Part One" , kolejny odcinek sagi, w której wciela się w postać agenta Ethana Hunta.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. “Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" [trailer] materiały prasowe

Na Placu Hiszpańskim na cześć aktora oraz całej ekipy rozwinięto czerwony dywan.

Prapremierę filmu zorganizowano w Audytorium Conciliazione, w alei prowadzącej na plac Świętego Piotra.

Reklama

Wieczorem Tom Cruise przyjechał otwartym luksusowym samochodem pod Kancelarię Premiera, gdzie przyjęła go Giorgia Meloni.

Zdjęcie Gwiazdy nowej części "Mission: Impossible" na rzymskim pokazie filmu / Stefania M. D'Alessandro / Getty Images

Stołeczne media ironizują, że w dniu obecności aktora największą "mission impossible" dla rzymian było poruszanie się po Wiecznym Mieście, gdzie z powodu wydarzeń z jego udziałem zamknięto niektóre ulice i zmieniono trasy autobusów.