Tom Cruise i Hayley Atwell mają romans?

Brytyjskie media donoszą, że Tom Cruise ma nową sympatię. Gwiazdor łączony jest z Hayley Atwell, aktorką, która pracuje z nim przy realizacji siódmej części „Mission: Impossible”. Brytyjka jest od niego młodsza o 20 lat.

Hayley Atwell i Tom Cruise na planie "Mission: Ipossible 7" /Matteo Nardone/Pacific Press/LightRocket /Getty Images

Po tym, jak w tym tygodniu do mediów trafiło nagranie, na którym słychać, jak Tom Cruise ruga członków ekipy "Mission: Impossible 7" za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa związanych z koronawirusem, teraz pojawiła się informacja, która ociepla nieco wizerunek gwiazdora.

Dziennik "The Sun" pisze, że Amerykanin ma nową dziewczynę. Jest nią 38-letnia Hayley Atwell. Podobno są "nierozłączni" i spędzają ze sobą dużo czasu także poza planem zdjęciowym. W Londynie widziano ich trzymających się za ręce. Zaiskrzyło między nimi już pierwszego dnia, gdy się poznali, a lockdown i związane z nim obostrzenia dodatkowo zbliżyły ich do siebie. Pracując nad nową odsłoną "Mission: Impossible", mieli wspólne zdjęcia w Rzymie i Wielkiej Brytanii, gdzie ekipa filmowa obecnie przebywa.

Od kiedy w 2012 r. Cruise rozstał się z Katie Holmes, z którą ma córkę Suri, nie był w żadnym dłuższym związku. Wcześniej był dwukrotnie żonaty. Najpierw wziął ślub z Mimi Rogers, a później z Nicole Kidman, z którą adoptował dwoje dzieci, Isabelle i Connora. Z kolei Atwell jest bezdzietną panną.

Hayley popularność przyniosła rola agentki Peggy Carter w produkcjach z uniwersum Marvela, m.in. serialu "Agentka Carter" oraz filmach "Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie" i "Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz".

"The Sun" donosi również, że Cruise zawiesił pracę na planie "Mission: Impossible" do końca tego roku, ze względu na przerwę świąteczną. Prywatnym samolotem poleci do Miami, gdzie Boże Narodzenie spędzi ze swoim synem, Connorem.