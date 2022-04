Sam Raimi powróci na dobre do komiksowego kina już w tym roku. Na 6 maja zaplanowana została premiera wyreżyserowanego przez niego filmu "Doktor Strange w multiwersum obłędu" . W wywiadach promujących tę produkcję Raimi nie unika tematu Spider-Mana. Bądź co bądź jego "Spider-Man 2" uważany jest za jeden z najlepszych komiksowych filmów wszech czasów.

Wideo "Doktor Strange w multiwersum obłędu" [trailer 2]

Sam Raimi: Wszystko jest możliwe

"Po nakręceniu 'Doktora Strange’a' zdałem sobie sprawę z tego, że w uniwersum Marvela wszystko jest możliwe. Kocham Tobeya, kocham Kirsten Dunst. I myślę, że wszystko jest możliwe. Nie mam żadnej historii ani większego planu i nie wiem, czy Marvel byłby zainteresowany takim filmem. Nie wiem, co o tym myślą i tak naprawdę nie zabiegałem o taki film. Ale brzmi to pięknie. A nawet gdyby nie był to 'Spider-Man', to chciałbym pracować z Tobeyem w innej roli" - powiedział Raimi magazynowi "Fandango", pytany o możliwość powstania filmu "Spider-Man 4".

Temat filmu "Spider-Man 4" pojawił się dużo wcześniej. Taka produkcja planowana była po premierze trzeciej części serii w 2007 roku. Raimi, Maguire oraz wcielająca się w rolę MJ Dunst negocjowali swój udział w tym filmie, jednak tzw. różnice kreatywne sprawiły, że projekt został porzucony. Studio Sony zdecydowało się wtedy na reboot serii w postaci filmu "Niesamowity Spider-Man" z Andrew Garfieldem w roli głównej.

Nie wiadomo, na jaki rozwój serii o Spider-Manie zdecyduje się studio Sony. Możliwości jest wiele. Producentka serii Amy Pascal obiecywała, że kolejne trzy filmy z Tomem Hollandem w roli głównej są już właściwie pewne, ale informacja ta nie została oficjalnie potwierdzona. Fani chętnie zobaczyliby też film "Niesamowity Spider-Man 3", a w grze pozostaje animacja "Spider-Man: Uniwersum", której bohaterem jest czarnoskóry Miles Morales. Plotkuje się, że to właśnie on miałby zastąpić Hollanda w roli Spider-Mana.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Spider-Man: Bez drogi do domu" [trailer] materiały prasowe

