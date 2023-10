"To właśnie miłość": Żarty z wagi nie są już śmieszne

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

Brytyjska komedia "To właśnie miłość" bardzo szybko dołączyła do grona świątecznych klasyków. Chociaż film wciąż cieszy się uznaniem widzów, niektóre wątki nie zestarzały się najlepiej. Przyznał to Richard Curtis, reżyser produkcji. Skupił się w szczególności na dowcipach o wadze jednej z bohaterek.

Zdjęcie Huhg Grant i Martine McCutcheon w filmie "To właśnie miłość" / brak / materiały prasowe