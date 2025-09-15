"Dziki": nowy film Macieja Kawulskiego [zwiastun, obsada]

Do sieci trafił oficjalny zwiastun filmu "Dziki" w reżyserii Macieja Kawulskiego - twórcy hitów "Akademia Pana Kleksa" i "Jak zostałem gangsterem". Produkcja trafi na ekrany polskich kin 2 stycznia 2026 roku.

Zwiastun odsłania nie tylko niezwykłe plenery i skalę realizacji, ale także ujawnia kolejne nazwiska w obsadzie. Zobacz zwiastun filmu "Dziki"!

Do Tomasza Włosoka ("Kulej. Dwie strony medalu", "Zielona granica", "Piosenki o miłości"), który wciela się w głównego bohatera - półdzikiego wojownika wychowanego przez naturę - dołączają: Leszek Lichota ("Znachor", "Wataha"), Agata Buzek ("Niewinne", "Iluzja"), Zofia Jastrzębska ("Kundel", "Warszawianka") oraz debiutująca Angelika Włoch.

"Dziki" przenosi widzów w świat, gdzie legenda splata się z historią. Los głównego bohatera krzyżuje się z brutalną misją cesarskiego inkwizytora, który pod pretekstem odzyskania skradzionych papieskich insygniów rozpętuje krwawą zemstę. Na tle majestatycznych gór rozgrywa się pojedynek dwóch światów - natury i cywilizacji, wolności i fanatyzmu, instynktu i władzy.

To pierwszy taki film w historii polskiego kina

To pierwszy w historii polskiego kina film zrealizowany w wielkim formacie przy użyciu kamery ARRI ALEXA 65 mm - narzędzia, które wykorzystywali twórcy takich światowych superprodukcji jak "Diuna", "Oppenheimer" czy "Dunkierka". Za zdjęcia odpowiada Bartek Cierlica ("Akademia Pana Kleksa", "Jak pokochałam gangstera").

Premiera filmu "Dziki" odbędzie się 2 stycznia 2026 roku, a pokazy przedpremierowe ruszą już w grudniu 2025 roku.