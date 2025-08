To on zostanie nowym Jamesem Bondem? Zagadkowa wypowiedź aktora

Holland gościł ostatni raz na ekranach kin za sprawą adaptacji gry wideo "Uncharted" z 2022 roku. Z kolei w 2023 roku mogliśmy go zobaczyć w miniserialu platformy Apple TV+ "W tłumie". 29-letni Brytyjczyk pozostaje jednym z najgorętszych nazwisk swojego pokolenia. W 2026 roku zaliczy wielki powrót do kin za sprawą dwóch wysokobudżetowych produkcji. W "The Odyssey" Christophera Nolana wcieli się w Telemacha, syna Odyseusza (Matt Damon). Z kolei w "Spider-Man: Brand New Day" powróci do roli przyjaznego Pająka z sąsiedztwa.

Tom Holland jako James Bond? Aktor nie potwierdza. I nie zaprzecza

Ostatnie plotki mówią, że Holland może dołączyć do kolejnej kasowej franczyzy. Gdy Ramsay spytał go o możliwy udział w nowej odsłonie przygód agenta 007, aktor odpowiedział wymijająco. "Słuchaj, w tej chwili to tylko spekulacje. Zostawmy to teraz. Wrócimy do tego kiedyś" – stwierdził.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Nie czas umierać" [trailer 3] materiały prasowe

"[Rola Jamesa Bonda] jest absolutnym szczytem marzeń dla każdego młodego brytyjskiego aktora pracującego w tym przemyśle. I bez niej uważam, że jestem najszczęśliwszym dzieciakiem na świecie. Nigdy nie myślałem, że będę miał tak wspaniałą karierę" – dodał po chwili.

Warto zaznaczyć, że Holland jest znany ze swoich wpadek, podczas których zdradzał szczegóły fabuły nadchodzących filmów. Internauci od razu zwrócili więc uwagę, że w rozmowie z Ramsayem ważył on swoje słowa. Według niektórych może to oznaczać, że coś jest na rzeczy. Inni wskazują, że jedną z producentek filmu będzie Amy Pascal. To ona powierzyła Tomowi rolę Spider-Mana dekadę temu.

Zdjęcie W ostatnich pięciu filmach z serii w Jamesa Bonda wcielił się Daniel Craig / materiały prasowe

Kto w roli Jamesa Bonda? Fani mają swoje typy

Oprócz Hollanda na liście potencjalnych odtwórców roli Jamesa Bonda są inni Brytyjczycy przed trzydziestką, między innymi Jacob Elordi ("Priscilla") i Harris Dickinson ("Babygirl"). Pojawia się na nich także Aaron Pierre ("Rebel Ridge").

Fani wskazują również na Aarona Taylora-Johnsona i Henry’ego Cavilla. Ich kandydatury są jednak z każdym rokiem coraz mniej prawdopodobne z racji ich wieku. Wytwórnia Amazon MGM Studios chciałaby znaleźć aktora, który zwiąże się z rolą na dłuższy czas. Tymczasem Taylor Johnson skończył niedawno 35 lat, a Cavill 42. Z tego samego powodu odpada inny wieloletni faworyt widzów, 53-letni Idris Elba.

26. film o Jamesie Bondzie. Co o nim wiemy?

Za kamerą nowego Bonda stanie Denis Villeneuve (trylogia "Diuny"), a scenariusz napisze Steven Knight ( "Peaky Blinders"). Produkują Amy Pascal i David Heyman. Film powstaje dla Amazon MGM Studios.