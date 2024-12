"To nie mój film": morze jest trzecim bohaterem tej opowieści

Wanda i Janek są ze sobą "od zawsze". Jednak po latach ich związek przypomina kabel od ładowarki, który pogryzł pies - niby jeszcze ładuje, ale to nie ma prawa działać. Po kolejnej kłótni, właściwie nie wiadomo o co, podejmują decyzję - udają się na wyprawę ostatniej szansy. Kupują sanki, ładują na nie tylko niezbędne rzeczy i ruszają brzegiem zimowego Bałtyku. Jeśli nie zejdą z plaży i nie złamią zasad podróży - zostaną ze sobą na zawsze. Jeśli im się nie uda, nigdy więcej się już nie zobaczą. Zobacz zwiastun filmu .

"Wybrzeże Bałtyckie to najpiękniejsze miejsce na świecie. Szczególnie zimą. Morze i jego porażające, ascetyczne piękno jest tym trzecim bohaterem mojego filmu. Ono zmusza do zmiany perspektywy patrzenia. Na bezkresną" - mówi Maria Zbąska , reżyserka, scenarzystka i autorka zdjęć do "To nie mój film" .

"Człowiek w swojej niezamierzonej pysze i próżności skłonny jest wierzyć, że może żyć w oderwaniu od natury i jej praw, zmieniać je i bezkarnie buntować się przeciw nim. Chcieliśmy pokazać, że wciąż jesteśmy jej nieoderwalną częścią. Dzikie zwierzę może się wydać często bliższe niż człowiek. Lepiej pomyśleć o swoim partnerze jak w tle za nim jest morze, niż zapchany zlew. To potrafi wiele zmienić" - dodaje.

Bałtyk to wciąż miejsce niepoznane, bo mieni się w każdej minucie. Morze daje zawsze poczucie obecności, nawet jeśli czujemy się tam małymi kropkami na horyzoncie mówi Maria Zbąska

Podobnie jak Wanda i Janek, przebyła drogę ze Świnoujścia na wschód w poszukiwaniu kolejnych lokacji, które rezonować będą z emocjami Janka i Wandy wędrującymi w poszukiwaniu utraconego szczęścia.

Klify, pustynie i śnieżnobiałe piaski. "Odkryliśmy na nowo Bałtyk"

"Podczas pisania scenariusza przeszliśmy drogę, którą podążają bohaterowie i odkryliśmy na nowo Bałtyk. Różnorodność zmieniającego się z każdym kilometrem krajobrazu jest fascynująca. Są klify, pustynie i śnieżnobiałe piaski jak na Karaibach, a także mroczne pejzaże powyrywanych konarów czy cmentarzyska starych budowli obronnych. Czasem las dotyka morza, a czasem plaża rozciąga się na kilkaset metrów. Przez dziesiątki kilometrów można nie spotkać żywej duszy. Zupełnie jak w wieloletnim związku, który przechodzi przez wiele przeróżnych faz, pięknych i tragicznych, pełnych życia, ale i też czasem nieludzko samotnych" - opowiada.

O tym, jak wygląda Bałtyk zimą można przekonać oglądając "To nie mój film", który od tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie zdobył Złoty Pazur im. Andrzeja Żuławskiego za "odwagę formy i treści", podbija serca publiczności kolejnych międzynarodowych imprez.

Debiut Marii Zbąskiej jest laureatem Smart7 - prestiżowego konkursu tworzonego przez siedem europejskich festiwali: od polskich Nowych Horyzontów przez Kino Pavasaris IFF (Litwa), IndieLisboa IFF (Portugalia), Filmadrid (Hiszpania), Transilvania IFF (Rumunia), Reykjavik IFF (Islandia) i Thessaloniki IFF (Grecja). Reżyserkę wyróżniono także Nagrodą Young Talents na Festiwalu CinEast w Luksemburgu, Grand Prix Festiwalu Kina Środkowoeuropejskiego 3Kino FilmFest w Pradze oraz Nagrodą za Najlepszą Reżyserię na Ekran - Toronto Polish Film Festival w Kanadzie.

Film trafi na ekrany polskich kin 25 grudnia 2024 roku.

