"To musi być miłość": Fabuła filmu Michała Rogalskiego

Akcja filmu, za którego reżyserię odpowiada Michał Rogalski, rozgrywa się pomiędzy Bożym Narodzeniem a Sylwestrem. Opowiada o sile więzów rodzinnych i niesamowitej mocy prawdziwej przyjaźni. Matka trzech dorosłych córek wyjeżdża do Sopotu, aby jeszcze raz przemyśleć decyzję o swoim ślubie. Niespodziewanie dołączają do niej córki. Okazuje się, że ich związki nie są tak idealne, jak się im wydawało. W ramach rodzinnych obrad muszą zmierzyć się z rzeczywistością i zdecydować, co dalej. Tymczasem ich partnerzy zrobią wszystko, aby naprawić błędy i odzyskać zaufanie. Doprowadza to do wielu niespodziewanych i zabawnych sytuacji.



"To musi być miłość": Obsada filmu

W produkcji wystąpili m.in.: Małgorzata Kożuchowska ("Wygrać marzenia", "Gierek", "Rodzinka.pl", "Listy do M. 2"), Anna Smołowik ("Podatek od miłości", "Juliusz", "Prosta historia o morderstwie", "Listy do M. 4"), Ina Sobala ("Najlepszy", "Żmijowisko", "39 i pół tygodnia", "Chyłka"), Małgorzata Zajączkowska ("Noc Walpurgi", "Constans", "Pogoda na jutro", "Planeta Singli. Osiem historii"), Tomasz Karolak ("Listy do M.", "Kuchnia", "Rodzinka.pl", "Miłość do kwadratu"), Rafał Królikowski ("Pół serio", "Nigdy w życiu", "Hotel 52", "W jak morderstwo"), Mateusz Rusin ("Mecenas Porada", "Ranczo", "Powidoki", "Volta") i Jan Englert ("Przepis na życie", "Chyłka", "Dziewczyny z Dubaju", "Świadek").

"To musi być miłość": Kiedy i gdzie oglądać?

Produkcję można oglądać w dowolnym miejscu i czasie, bez reklam, na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji na wielu urządzeniach.

