Michał Szpak zdecydował się na udział w filmie pod wpływem scenariusza Agnieszki Pilaszewskiej, w którym się zakochał.



Michał Szpak śpiewa piosenkę "Pod niebo"

Artysta wystąpił w scenie, w której, oprócz niego, zobaczymy m.in.: Macieja Rocka, Karolinę Szymczak (prywatnie żonę Piotra Adamczyka), a także główne postaci filmu (które zagrali: Tomasz Karolak, Ina Sobala, Anna Smołowik, Mateusz Rusin i Rafał Królikowski). Losy wszystkich bohaterów przecinają się podczas eventu, który swoim występem dopełnia Michał Szpak.

Wykonany w akustycznej wersji utwór "Po niebo" doskonale oddaje klimat romantycznej komedii "To musi być miłość", która opowiada o tym, że cuda się zdarzają, a miłość to najpotężniejsze uczucie na świecie, mogące wszystko przezwyciężyć.



"Niezależnie od tego, kim jesteśmy, gdy znajdziemy się na drodze miłości, potrafimy o nią walczyć ze wszystkich sił. Ten film uczy, jak to robić i przypomina o tym, że warto ten wysiłek podjąć. Wierzę, że bohaterowie 'To musi być miłość' dostarczą widzom nie tylko śmiechu i wzruszeń, ale także przypomną im, co jest tak naprawdę ważne w codziennym życiu" - tak o filmie mówi Tomasz Karolak.



W "To musi być miłość" zobaczymy również Ilonę Ostrowską, Jana Englerta i Małgorzatę Zajączkowską.

"To musi być miłość" 1 / 24 "Widz poczuje się w kinie jak na emocjonalnym rollercoasterze - w jednej chwili będzie ronił łzy wzruszenia, aby po chwili wybuchnąć śmiechem. Myślę, że każdy - singielki, zakochani czy partnerzy w wieloletnich związkach - odnajdą w naszym filmie cząstkę siebie" - tak o "To musi być miłość" mówi Małgorzata Kożuchowska. Źródło: materiały prasowe Autor: Ola Grochowska udostępnij

"To musi być miłość": O czym opowiada film?

Akcja filmu rozgrywa się w magicznym czasie między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. Miłosne zawirowania sprowadzają trzy siostry do nastrojowego Sopotu, gdzie w ramach rodzinnych obrad muszą zdecydować, co dalej z ich życiem romantycznym. Choć pobyt rozpoczynają na kanapie, w stylu Bridget Jones, muszą szybko ustalić plan działania, bo ich faceci właśnie przyjechali do miasta błagać o drugą szansę. Jednak, aby odzyskać zaufanie sióstr, będą musieli odpokutować swoje grzeszki i ponownie zdobyć ich serca. Czy im się to uda?



"To musi być miłość" jest przede wszystkim pełną humoru i wzruszeń komedią romantyczną, ale także uniwersalną opowieścią o sile więzów rodzinnych i niesamowitej mocy prawdziwej przyjaźni.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "To musi być miłość" [trailer] Polsat

