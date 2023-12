To mógł być najlepszy film z całej serii. Niestety, nigdy nie powstanie

Nowa filmowa seria "Star Trek" została zapoczątkowana w 2009 roku przez J.J. Abramsa. Liczy ona jeszcze dwa filmy: "W ciemność. Star Trek" (2013) oraz "Star Trek: W nieznane" (2016). Od tamtej pory co jakiś czas powraca temat czwartej części cyklu.

Jaki byłby "Star Trek" od Quentina Tarantino?

Według Smitha Tarantino prowadził z nim rozmowy o kolejnym "Star Treku" i bardzo poważnie myślał o jego wyreżyserowaniu. Nie mógł jednak pogodzić się z tym, że mógłby to być jego ostatni film. "Pamiętam, jak rozmawialiśmy, a on zaczął: 'Gdybym tylko mógł ogarnąć, że to może być mój ostatni film, ostatnia rzecz, którą nakręcę. Czy tak chcę to skończyć?'" - wspominał Smith.

"To była przeszkoda, której nie potrafił przeskoczyć, także scenariusz wciąż leży na biurku. Wiem, że bardzo go chwalił. Chciałbym, żeby go nakręcono. To jedna z tych rzeczy, która nigdy się nie wydarzy. Byłby to najlepszy film z serii 'Star Trek', nie z powodu mojego pisania, ale tego, co Tarantino chciał z nim zrobić" - kontynuował Smith.

"Jego wizja była za mocna. To była produkcja z wysoką kategorią wiekową. Była tam przemoc rodem z 'Pulp Fiction'. Nie za dużo wulgaryzmów" - opisywał niepowstałego "Star Treka" scenarzysta.

"The Movie Critic": Ostatni film w karierze Tarantino

Twórca "Nienawistnej ósemki" od początku swojej kariery utrzymywał, że zamierza nakręcić tylko dziesięć filmów, a później przejść na emeryturę. Obecnie pracuje nad "The Movie Critic", którego szczegóły trzymane są w tajemnicy. Zdjęcia miały się rozpocząć jesienią 2023 roku, ale nie wiadomo, jak na te plany wpłynęły strajki scenarzystów i aktorów.