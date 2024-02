To miała być wielka przygoda w fabryce czekolady. Dzieci płakały, rodzice chcą zwrotu pieniędzy

Młody Wonka królował w kinach

Na przełomie roku w kinach królował film "Wonka" Paula Kinga. Już w pierwszym tygodniu wyświetlania cieszył się ogromną popularnością. "Wonka" to film, którego inspiracją jest niezwykły bohater "Charliego i fabryki czekolady", najbardziej znanej książki dla dzieci autorstwa Roalda Dahla, a zarazem jednej z najlepiej sprzedających się pozycji dla dzieci wszech czasów. Film opowiada o tym, jak największy na świecie wynalazca, magik i producent czekolady w nieprawdopodobny sposób stał się ukochanym Willy Wonką, którego znamy dzisiaj.

W sobotę, w Box Hub Warehouse miała miejsce niezwykła sytuacja. "Willy Wonka Experience", czyli wydarzenie reklamowane jako pełna cudów podróż, przekształciło się w koszmar dla rodzin, które zapłaciły nawet do 35 funtów za bilet. Gdy przybyli na miejsce, zamiast obiecywanych iluzji optycznych i fontann czekolady, uczestnicy znaleźli się w pustym magazynie. Dorośli nie kryli swojej wściekłości, a część dzieci zareagowało płaczem. Organizator, firma House of Illuminati, postanowiła odwołać imprezę i zdecydowała się pełen zwrotów kosztów.

Eva Stewart, 19-latka z East Kilbride, podzieliła się swoim rozczarowaniem z BBC Scotland News. "Było to reklamowane jako wielka, masowa przygoda Willy'ego Wonki z optycznymi iluzjami i wielkimi fontannami czekolady oraz słodyczami, ale kiedy tam dotarliśmy, to było to praktycznie opuszczony, pusty magazyn, prawie bez niczego w środku" - relacjonuje.

Organizatorzy w styczniowym poście opisywali wydarzenie na motywach "Charliego i fabryki czekolady" jako miejsce, gdzie "marzenia stają się rzeczywistością". Jednak rzeczywistość okazała się znacznie mniej kolorowa, co skłoniło uczestników do utworzenia grupy na Facebooku, wyrażając swoje niezadowolenie.