Charakteryzacja była za dobra. Żona powiedziała mu, że ma nie wracać do domu

Aktor przyznał, że jego bohater pochłania najwięcej czekolady ze wszystkich osób obecnych na ekranie. Na planie rekord mógł także należeć do niego, ponieważ przez cały okres zdjęć ekipie filmowej towarzyszył cukiernik, który zasypywał słodkościami osoby pracujące przy "Wonce".

"Wonka": Niesamowita charakteryzacja szefa policji

Wraz z rozwojem akcji szef policji nabiera wagi, co stanowiło nie lada wyzwanie dla pionów odpowiedzialnych za charakteryzację i kostiumy. Key wspominał sytuację, gdy w trakcie prób udał się do swojej przyczepy, by porozmawiać ze swoją żoną.

"Po raz pierwszy założyłem sztuczny brzuch i resztę charakteryzacji i wróciłem do przyczepy, jeszcze miałem na sobie wąsy. Zadzwoniłem do żony [...] na FaceTimie. Zobaczyła mnie i powiedziała: 'Jeśli masz tak wyglądać, to nie wracaj do domu'" - wspominał. Według aktora ludzie odpowiedzialni za wygląd jego postaci nie mogli usłyszeć lepszego komplementu.

Key zdradził, że w pewnym momencie nosił także sztuczne dłonie. "Były to dosłownie rękawice w kształcie dłoni, wkładałem dłonie w dłonie, przez co wyglądały na większe, szersze i grubsze" - wspominał. Cała charakteryzacja miała ważyć ponad 11 kg. Według Keya miało to swoje dobre strony — na przykład, gdy kręcili w zimne poranki. Gdy reszta ekipy trzęsła się z zimna, on miał na sobie kilka dodatkowych warstw zapewniających mu ciepło.

Komik chwalił także Timothée'ego Chalameta, który wcielił się w główną rolę. "Jest coś interesującego w ruchu Timmy'ego. Musiał to trenować, bo porusza się inaczej poza planem" - przyznał. "Willy Wonka ma pewny krok, i zawsze jest niemal tak wyprostowany, jak jego laska".

"Wonka": O czym będzie film?

Fabuła filmu "Wonka" opowiada historię Willy'ego Wonki (Timothée Chalamet), zanim założył on swą fabrykę czekolady. Podczas swoich Wonka podróży spotyka między innymi rasę Oompa-Loompasów. W jednego z nich wcieli się Hugh Grant.

Na ekranie zobaczymy również takich aktorów jak: Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Olivia Colman i Matt Lucas. Reżyseruje Paul King, który jest znany z realizacji filmów o przygodach misia Paddingtona. Zaznaczył, że "Wonka" będzie utrzymany w zupełnie innej tonacji. Porównał go do klasycznych musicali wytwórni MGM.

Film możemy oglądać w kinach od 14 grudnia 2023 roku.