Fabuła dramatu sądowego "Juror #2" skupia się na mężczyźnie, który zostaje powołany na przysięgłego w procesie o morderstwo. W trakcie rozprawy zdaje sobie sprawę, że to on odpowiada za śmierć, o którą oskarża się teraz inną osobą. Musi wybrać: czy przyzna się do zbrodni, czy doprowadzi do skazania niewinnego człowieka.

W rolach głównych wystąpili Nicholas Hoult, Zoey Deutch, J.K. Simmons, Toni Collette, Kiefer Sutherland i Leslie Bibb.