To była pamiętna scena "Titanica". Oscarowy kostium trafi na aukcję

Oferowany na aukcji płaszcz z różowej wełny widoczny jest m.in. w scenie, gdy Rose ( Kate Winslet ) odprowadzana jest przez narzeczonego Caledona Hockleya (w tej roli Billy Zane ) do szalup ratunkowych. Ma go na sobie także gdy - podczas tonięcia statku - poszukuje, a następnie ratuje Jacka Dawsona ( Leonardo DiCaprio ), który został przykuty kajdankami do słupa na zalanym pokładzie E. Dlatego - jak można przeczytać w opisie - jedwabna podszewka płaszcza odbarwiła się w miejscach, gdzie miał on styczność w wodą.

