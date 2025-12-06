Najlepsze filmy o świętym Mikołaju. Cała rodzina obejrzy jak zaczarowana

"Cud na 34. ulicy": remake kultowej produkcji

"Cud na 34. ulicy" z 1994 roku to remake kultowego filmu świątecznego pod tym samym tytułem z 1947 roku. Akcja filmu rozgrywa się w Nowym Jorku w scenerii bożonarodzeniowej. Pewna mała dziewczynka o imieniu Susan (Mara Wilson) podejrzewa, że Święty Mikołaj nie istnieje. Jej mama, Dorey Walker (Elizabeth Perkins) jest zbyt pochłonięta pracą zawodową, żeby ulec magii nadchodzących świąt. Tymczasem pewien starszy mężczyzna, Kriss Kringle (Richard Attenborough) pracuje w przebraniu Świętego Mikołaja w wielkim, słynnym domu towarowym przy 34 Ulicy, przyczyniając się swoim serdecznym zachowaniem walnie do zwiększenia obrotów w okresie przedświątecznym. Szef konkurencyjnej sieci handlowej knuje intrygę, jakby skompromitować tak doskonałego Świętego Mikołaja. Nikt nie podejrzewa, że Kriss to prawdziwy Święty Mikołaj, który właśnie przybył do miasta, aby udowodnić, że Susan nie ma racji, wątpiąc w niego.

W filmie jest wzruszająca scena, w której do Krisa podchodzi matka jednej z dziewczynek, która chce się spotkać z Mikołajem i mówi mu, że jej córka jest głuchoniema. Kris zaskakuje zarówno dziewczynkę, jak i jej matkę, zaczynając komunikować się z nią w języku migowym. W trakcie rozmowy mówi do niej między innymi: "Jesteś bardzo piękną młodą damą", a potem razem wykonują gesty do "Jingle Bells". Grający Krisa Richard Attenborough poprosił reżysera, żeby nie przeprowadzać prób z młodą aktorką, Samanthą Krieger, przed kręceniem sceny. Dzięki temu zaskoczenie dziewczynki na widok Mikołaja, który zna język migowy, było autentyczne i uchwycone na kamerze. Po nagraniu Samantha zamigała "dziękuję" do Attenborougha, co dodało temu momentowi magii.

"Ekspres polarny": opowieść o przyjaźni i odwadze

Dobrym seansem dla dzieci niezmiennie pozostaje "Ekspres polarny" z 2004 roku. Historia przedstawia losy pewnego chłopca, który przestaje wierzyć w istnienie Mikołaja. Jego podejście zaczyna się zmieniać, gdy decyduje się na podróż tajemniczym pociągiem na sam biegun północny.

Książka Chrisa Van Allsburga "The Polar Express" jest od ponad dwudziestu lat nieodłączną częścią świąt Bożego Narodzenia dla licznych rodzin na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Jest elementem tradycji równie mocno zakorzenionym w ich świadomości, jak skarpety na prezenty wiszące na kominku, świąteczne życzenia i spotkania z rodziną i przyjaciółmi.

"Naszą rodzinną tradycją stało się czytanie tej książki naszemu synkowi, mimo tego, że dorasta - nie przestała go fascynować. Przedstawiony w niej świat jest po prostu nadzwyczajny, istnieje gdzieś pomiędzy snem a rzeczywistością, co znakomicie pasuje do nastroju tajemnicy dnia Wigilii" - mówił reżyser Robert Zemeckis, fan książki od jej pierwszego wydania w 1985 roku.

"Cała ta historia porusza mnie w jakiś sposób do głębi, przenika. Miałem nadzieję, że uda się to pokazać na ekranie" - wspominał Tom Hanks, który zagrał w filmie kilka ról, w tym konduktora pociągu.

"Kronika świąteczna": film o świętym Mikołaju dla całej rodziny

Interesującym filmem o świętym Mikołaj może okazać się "Kronika świąteczna". Dzieci z pewnością zaczaruje świat, w którym współpraca z Mikołajem staje się prawdą. Dorosłych rozbawić może poczucie humoru siwobrodego i jego podejście do życia. Do tego dodajmy dobrą muzykę, śmieszne scenki oraz przekaz o jedności rodziny. Idealny, lekki seans na świąteczny wieczór.

Film opowiada historię siostry i brata, Kate (Darby Camp) i Teddy’ego (Judah Lewis) Pierce’ów, których plan zarejestrowania Świętego Mikołaja (Kurt Russell) na filmie prowadzi do nieoczekiwanej podróży, o której większość dzieci mogłaby tylko pomarzyć. Po wypatrzeniu Mikołaja dzieci zakradają się do jego sań i powodują wypadek, który zagraża podtrzymaniu świątecznej tradycji. Tej szalonej nocy Kate i Teddy pracują razem z Mikołajem i jego lojalnymi elfami, by uratować Boże Narodzenie, zanim będzie za późno.

"Klaus": animacja nagrodzona statuetką BAFTA

"Klaus" był wielkim hitem Netfliksa pod koniec 2019 roku. Skromna produkcja otrzymała statuetkę BAFTA, a także zdobyła aż siedem nagród Annie, w tym tę najważniejszą - dla najlepszej animacji.

Jesper okazuje się najgorszym studentem w historii akademii listonoszy i zostaje przeniesiony na mroźną wyspę za północnym kołem podbiegunowym, gdzie skłóceni mieszkańcy rzadko ze sobą rozmawiają, a o pisaniu listów nie ma nawet mowy. Jesper jest już bliski rezygnacji, gdy znajduje wsparcie u miejscowej nauczycielki o imieniu Alva i poznaje Klausa, tajemniczego stolarza, który mieszka samotnie w chatce pełnej własnej roboty zabawek. Ta wyjątkowa przyjaźń przywraca radość życia w Smeerensburg, skłaniając sąsiadów do hojności i wprowadzając nowe, pełne magii zwyczaje.

"Dzika noc": czarna komedia świąteczna

Kiedy pewna bogata rodzina zostaje zakładnikami w Wigilię, przestępcy nie są przygotowani na niespodziewanego bojownika. Święty Mikołaj jest na miejscu i ma zamiar pokazać, dlaczego nie będzie w tym roku taki dobry i hojny jak zazwyczaj. W dość postać dość nietypowego Mikołaja wcielił się gwiazdor filmu "Stranger Things" - David Harbour.

Na ekranie zobaczymy również: Johna Leguizamo, Edi Patterson, Cama Gigandeta, Alexa Hassella i Beverly D'Angelo. Za reżyserię obrazu odpowiedzialny jest norweski twórca Tommy Wirkola ("Hansel & Gretel: Łowca czarownic"). Scenariusz wyszedł spod pióra Pata Caseya i Josha Millera ("Sonic 2.Szybki jak błyskawica").

"Wirkola zebrał tradycyjne wątki wigilijnych opowieści - siłę wiary w Mikołaja, próbę naprawienia relacji rodzinnych - i opakował je wybranymi interpretacjami z przeszłości. Tyle że zamiast 'Cudu na 34. ulicy' sięgnął po 'Szklaną pułapkę' i 'Kevina samego w domu'. Z przygód Johna McLane wziął motyw zakładników i samotnego wilka eliminującego kolejnych przestępców. Natomiast z serii o dziesięciolatku broniącym swój dom przed włamywaczami zapożyczyli efekciarski sposób, w jaki Mikołaj i Trudy rozprawiają się ze złoczyńcami" - pisał w recenzji dla Interii Jakub Izdebski.

