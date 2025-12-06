"Przepiękne!" to wzruszająca opowieść o sześciu kobietach, które zmagają się z codziennymi problemami, szukają szczęścia i spełnienia, nie bojąc się podejmować trudnych decyzji. Polski film od dziś można oglądać na popularnej platformie streamingowej.

"Przepiękne!": o czym jest film?

Film "Przepiękne!" opowiada historie sześciu wyjątkowych bohaterek, z których każda na swój sposób, walczy o swoje szczęście i spełnienie. To opowieść o codziennych wyzwaniach, o marzeniach, które nigdy nie gasną, i o odwadze potrzebnej, by żyć w zgodzie ze sobą.

Reklama

Magda, próbuje pogodzić wychowanie dwójki małych dzieci z prowadzeniem domu, a jednocześnie pragnie wrócić do pracy i realizować swoje zawodowe ambicje. Basia, skryta za murem nieufności, za wszelką cenę unika miłości, choć bardzo jej pragnie. Krysia, po trzydziestu latach małżeństwa, chce czerpać z życia pełnymi garściami, nawet jeśli jej mąż nie podziela jej entuzjazmu. Agata, odnosząca sukcesy bizneswoman, nie potrafi odnaleźć nici porozumienia z nastoletnią córką. Julia jest gotowa poświęcić wszystko, by przedłużyć swoją karierę w branży, która ceni tylko młodość i urodę. A mała Tosia? Ona po prostu szuka odpowiedzi na wielkie pytania, które stawia przed nią życie.

W rolach głównych oglądamy plejadę znanych i lubianych aktorów m.in. Martę Nieradkiewicz, Mikołaja Roznerskiego, Martę Ścisłowicz, Konrada Eleryka, Hannę Śleszyńską i Olafa Lubaszenkę. Partnerują im m.in. Kamila Urzędowska, Katarzyna Herman oraz debiutujące młode aktorki: Wiktoria Bylinka i Róża Szmidt.

"Jeden widz zobaczy w tym siebie, inny – sytuację, którą sam kiedyś przeżył, ale teraz spojrzy na nią z innej perspektywy. Dla mnie ważne jest to, żeby coś w widzu "zadziałało", żeby coś mu zostało w głowie, żeby może dzięki temu spojrzał na coś inaczej. Może zrozumiał, że mógł zachować się inaczej, że pewna sytuacja wyglądała zupełnie inaczej niż mu się wydawało. Albo po prostu – żeby wywołało emocje" - mówił Konrad Eleryk w rozmowie z Justyną Miś z Interii.

"Przepiękne!" online. Gdzie oglądać?

"Przepiękne!" można oglądać od dziś na HBO Max. Jest też dostępny na Prime Video.

Czytaj więcej: Polska produkcja porusza ważny temat. "Popłakałam się na pierwszym pokazie"