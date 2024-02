Timothée Chalamet rozważa rolę superbohatera, mimo że inni mu odradzają

Czy Timothée Chalamet mógłby przyjść rolę supberbohatera nawet jeśli inny, bardziej doświadczony aktor kategorycznie mu to odradza? Okazuje się, że dopuszcza do siebie taką myśl.

Timothée Chalamet: W jakim filmie o bohaterach by zagrał?

Podczas rozmowy z The New York Times, Chalamet został zapytany, czy chciałby zagrać superbohatera w filmie pełnometrażowym. Młody aktor podzielił się radą, którą otrzymał od Leonardo DiCaprio.

"No cóż, Leonardo DiCaprio powiedział mi: ‘Żadnych filmów o superbohaterach i żadnych twardych narkotyków’, co uznałem za bardzo dobre rady. Stosuję się do nich obu!" Odpowiedział Chalamet, ale byłby skłonny zmienić swoje zdanie dla jednej roli.

"Film, który sprawił, że zapragnąłem zagrać superbohatera to ‘Mroczny rycerz’. Gdyby scenariusz był świetny, gdyby reżyser był bardzo dobry, to musiałbym to rozważyć" - stwierdził młody aktor.

Timothée Chalamet dość długo unikał popkulturowych ról, jednak w ostatnich latach zagrał nie tylko Paula Atrydę, ale też uwielbianego przez wielu Willy’ego Wonkę.

"Diuna: Część druga" ukazuje imponującą podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć.

Film zadebiutuje 29 lutego 2024.