O swoim uwielbieniu dla kontynuacji "Top Guna" Timothee Chalamet opowiedział w wywiadzie dla magazynu "GQ". W rozmowie wyznał, że jest wielkim fanem aktorskiego talentu Toma Cruise’a , czemu dał temu wyraz latem i jesienią 2022 roku, gdy w Budapeszcie kręcił zdjęcia do drugiej części "Diuny" . Gdy miał czas wolny, szedł do kina na film "Top Gun: Maverick" . Na seans wybrał się aż osiem razy, z czego raz zarezerwował całe kino, by móc obejrzeć ten film w towarzystwie całej obsady i ekipy "Diuny".



Reklama

Timothee Chalamet: Cenne wskazówki od Toma Cruise'a

"Nie wszyscy byli przekonani do tego, by wybrać się na ten film, ale dla mnie to jedno z najwspanialszych dzieł filmowych, jakie widziałem" - przekonuje Chalamet.



W tym samym wywiadzie Chalamet przyznał, że przed rozpoczęciem zdjęć do "Diuny" spotkał się z Cruise'em osobiście. Po tym spotkaniu dostał od niego maila z kontaktami do kaskaderów i nauczycieli jazdy na motocyklu, do których mógłby się odezwać, przygotowując się do roli Paula Atrydy.



Timothee Chalamet: Książę Hollywood 1 / 9 Chalamet jest pół-Amerykaninem, pół-Francuzem: jego matka, Nicole Flender, jest Amerykanką pochodzenia żydowskiego a ojciec, Marc Chalamet, Francuzem. Wychował się w Nowym Jorku, ale w dzieciństwie dużo czasu spędzał też we Francji. Początkowo jego marzeniem było zostać zawodowym piłkarzem - jako nastolatek jeździł nawet jako trener na obozy piłkarskie. Swoją pasję do aktorstwa rozwijał w prestiżowej nowojorskiej szkole LaGuardia, gdzie chodziła też jego starsza siostra Pauline, a swego czasu także Robert De Niro i Al Pacino. Źródło: Getty Images Autor: Mike Marsland/WireImage

"Tom napisał w nim, że w dawnym Hollywood otrzymałbym przeszkolenie z tańca czy walki. Teraz jednak nikt nie dba o takie rzeczy, więc wszystko zależy ode mnie. Było to jak wezwanie do wojny" - powiedział gwiazdor "Diuny". Nie ujawnił jednak, czy skorzystał z usług polecanych przez Cruise'a fachowców.