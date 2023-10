"Wonka" to film, którego inspiracją jest niezwykły bohater "Charliego i fabryki czekolady" - najbardziej znanej książki dla dzieci autorstwa Roalda Dahla, a zarazem jednej z najlepiej sprzedających się pozycji dla dzieci wszech czasów. W ekranizacji książki z 2005 roku w postać Willy'ego Wonki wcielił się Johnny Depp. Tym razem zagrał go Timothée Chalamet .

Fabuła "Wonki" skupi się na przygodach tytułowego bohatera (Chalamet), zanim założył on swą fabrykę czekolady. Podczas swych podróży spotyka między innymi rasę Oompa-Loompasów, w których wcielił się Hugh Grant.



"Wonka" to oszałamiająca mieszanka magii, muzyki, chaosu i emocji, opowiedzianą z wielkim uczuciem i humorem. To niezaprzeczalnie żywiołowe i pomysłowe wielkoekranowe widowisko z Timothée Chalametem w roli tytułowej pokazuje widzom młodego Willy'ego Wonkę pełnego pomysłów i zdeterminowanego, by zmienić świat dzięki swoim smakowitym wynalazkom. Udowadnia zarazem, że to, co najlepsze w życiu, zaczyna się od marzenia. A jeśli przy łucie szczęścia spotka się Willy'ego Wonkę, wszystko jest możliwe.



"Wonka" mroczniejszy od "Paddingtona"

Reżyser filmu Paul King ("Paddington") przyznał, że Chalamet otrzymał od niego ofertę udziału w filmie bez żadnego castingu. "Występy w licealnych musicalach aktora są na YouTubie i mają setki tysięcy wyświetleń. Od razu wiedziałem więc, że Timmy Chalamet potrafi bardzo dobrze tańczyć i śpiewać" - Paul King powiedział w rozmowie z magazynem "Rolling Stone".

Reżyser zaznaczył, że "Wonka" będzie utrzymany w zupełnie innej tonacji. Porównał go do klasycznych musicali wytwórni MGM.



"Oczywiście, próbowałem wprowadzić mroczniejszych bohaterów od tych, których znamy z 'Paddingtona'" - tłumaczył reżyser. "Świat Willy'ego Wonki jest okrutniejszy i wredniejszy... [...] Chętnie bawiłem się tymi groteskowymi pomysłami, ale mam nadzieję, że nie skrzywdzę całego pokolenia dzieci".

"Wonka": Kto wystąpił w filmie?

Oprócz Chalameta w filmie grają Calah Lane ("Nadejdzie ten dzień"), Keegan-Michael Key ("Bal"), Paterson Joseph ("Vigil"), Matt Lucas ("Paddington"), Mathew Baynton ("Pomyleni"), nominowana do Oscara Sally Hawkins ("Spencer"), Rowan Atkinson ("Johnny English" i Jaś Fasola"), Jim Carter ("Downton Abbey"), laureatka Oscara Olivia Colman ("Faworyta") oraz Hugh Grant (“Paddington 2").



W pozostałych rolach występują Natasha Rothwell ("Biały Lotos"), Rich Fulcher ("Historia małżeńska"), Rakhee Thakrar ("Sex Education"), Tom Davis ("Paddington 2") oraz Kobna Holdbrook-Smith ("Paddington 2").