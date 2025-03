Timeless Film Festival Warsaw: klasyka światowego kina na wielkim ekranie

Timeless Film Festival Warsaw: klasyka światowego kina

To wyjątkowy festiwal, bo dzięki niemu na dużym ekranie można obejrzeć klasykę światowego kina, niedostępną dotąd szerokiej publiczności. Jakie filmy prezentuje Timeless Film Festival Warsaw? "Te, które oglądane w różnych momentach życia odkrywają przed nami kolejne znaczenia i emocje. Te, które oddychają swoim czasem i te, które zdają się wynosić poza doraźność. Te, które zachwycają prostotą i te, które onieśmielają odwagą. Te, które z miejsca zdobyły uznanie i te, do których szacunek wzrastał z każdą dekadą. Te, do których zawsze chcemy wracać".

Druga edycja Timeless Film Festival Warsaw odbędzie się od 7 do 14 kwietnia 2025 roku. Pierwsza zgromadziła ponad 30 tysięcy widzów, potwierdzając potrzebę pokazywania klasyki na dużym ekranie.

"Idea festiwalu nie ogranicza się tylko do prezentowania starszych produkcji, lecz zakłada ich reinterpretację poprzez starannie dobraną, kuratorską selekcję, pozwalającą także na odkrycie mniej znanych zjawisk z historii kina" - informują organizatorzy.

W programie festiwalu można znaleźć m.in. retrospektywy wybitnych twórców kina światowego i polskiego, dokumenty o kinie, zaskakujące zestawienia filmów, sekcje poświęcone artystom awangardowym.

Zdjęcie Timeless Film Festival Warsow - plakat II edycji / materiały prasowe

II Timeless Film Festival Warsaw: co w programie?

Wydarzeniem II edycji Timeless Film Festival Warsaw będzie retrospektywa Sama Peckinpaha. "Krwawy Sam - takim przydomkiem często określano autora 'Dzikiej bandy'. Nazywano go paranoikiem, zarzucano mu gloryfikację przemocy, często cenzurowano bądź skracano jego filmy. (...) W takim podejściu do twórczości Sama Peckinpaha jest mnóstwo uproszczeń. Filmy jednego z najważniejszych reżyserów amerykańskiego kina rozpalały do czerwoności właścicieli hollywoodzkich studiów, wyprzedzając swoje czasy. Z pewnością miały gigantyczny wpływ na współczesne kino, także europejskie. Warto spojrzeć na nie na nowo".

W ramach Tribute to David Lynch Timeless Film Festival Warsaw pokaże przegląd pełnych i wybór najciekawszych, mało znanych w Polsce, krótkich metraży oraz animacji Davida Lyncha . W ramach sekcji zostaną zaprezentowane filmy: "Głowa do wycierania", "Człowiek Słoń", "Diuna", "Blue Velvet", "Dzikość serca", "Twin Peaks: Ogniu krocz ze mną" i "Zagubiona autostrada".

Przeklęta pasja - Pier Paolo Pasolini w 50. rocznicę śmierci to kolejny festiwalowy cykl. W 2025 roku mija 50 lat nie tylko od premiery ostatniego filmu Piera Paola Pasoliniego, lecz także od jego tragicznej śmierci. Postać włoskiego artysty w dalszym ciągu budzi kontrowersje i dyskusje, ale okrągła rocznica to świetny pretekst, aby ponownie spojrzeć na jego twórczość literacką i filmową. Widzowie obejrzą takie filmy, jak "Włóczykij", "Salò, czyli 120 dni Sodomy" oraz "Intryga".

W ramach sekcji "Uczta kinomanek i kinomanów" odbędą się pokazy 4 x Kubrick . Widzowie obejrzą filmy: "2001: Odyseja kosmiczna" (1968), "Mechaniczna pomarańcza" (1971), "Lśnienie" (1980) i "Oczy szeroko zamknięte" (1999).

Swobodni jeźdźcy, wściekłe byki. Nowe Hollywood 1967-1980 to z kolei okazja, by obejrzeć tak kultowe produkcje, jak "Absolwent", reż. Mike Nichols (1967), "Nocny kowboj", reż. John Schlesinger (1969), "Ostatni seans filmowy", reż. Peter Bogdanovich (1971), "Pieskie popołudnie", reż. Sidney Lumet (1975), "Rozmowa", reż. Francis Ford Coppola (1974), "Wściekły byk", reż. Martin Scorsese (1980).

Do współtworzenia II edycji festiwalu zaproszony został również twórca jednego z najpopularniejszych podcastów filmowych, który od niemal 7 lat przybliża klasykę kina, dyskutuje o niej i ciągle przypomina, że film sprzed dekad może być duchowo o wiele młodszy od najświeższego blockbustera ukończonego wczoraj. W ramach sekcji kuratorskiej Michała Oleszczyka - SpoilerMaster przedstawia - pokazane zostaną filmy: "Casablanca" (1942, reż. Michael Curtiz), "Komedianci" (1945, reż. Marcel Carné), "Zakochany kundel" (1955, reż. Hamilton Luske, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson), "Awans" (1974, reż. Janusz Zaorski) i "Rozważna i romantyczna" (1995, reż. Ang Lee).

Organizatorzy postanowili również uczcić 80. urodziny Daniela Olbrychskiego . Do programu retrospektywy Daniel Olbrychski: twarzą w twarz z legendą sam aktor wybrał 19 pełnometrażowych filmów i pięć spektakli Teatru Telewizji. W programie znajdzie się osiem tytułów, a kolejnych 12 i pięć spektakli zostanie pokazanych w kinie Iluzjon po zakończeniu festiwalu. Daniel Olbrychski i twórcy związani z prezentowanymi filmami spotkają się z publicznością. Widzowie obejrzą m.in. filmy "Popioły" (reż. Andrzej Wajda, 1965), "Jowita" (reż. Janusz Morgenstern, 1967), "Wszystko na sprzedaż" (reż. Andrzej Wajda, 1968), "Dekalog III" (reż. Krzysztof Kieślowski, 1988), "Blaszany bębenek" (reż. Volker Schlöndorff, 1979) i te mniej w Polsce znane, jak "Agnus Dei" (reż. Miklós Jancsó, Węgry 1970), "Jedni i drudzy" (reż. Claude Lelouch, Francja 1981) czy "Upadek Italii" (reż. Lordan Zafranović, Jugosławia 1981).

Podczas II edycji Timeless Film Festival Warsaw odbędzie się też pokaz specjalny dokumentu "Shoah" (1985). To monumentalny, trwający dziewięć i pół godziny obraz powstawał przez 12 lat, z czego sam montaż zajął pięć. Zdjęcia zostały nakręcone w latach 1974-1981, w miejscach dawnych obozów śmierci. W filmie nie ma ani jednego zdjęcia archiwalnego, żadnej fotografii, ani historycznych materiałów filmowych. Zamiast tego mówią ocaleni, postronni świadkowie oraz sprawcy. Mówią również krajobrazy - pustka w przestrzeni, miejsca zapomniane i wyparte z pamięci, a także kamienne pomniki, lasy, pola, tory kolejowe. Reżyser Claude Lanzmann chciał w ten sposób dokonać rekonstrukcji traumatycznych wspomnień i zadać pytanie o naturę pamięci.

To nie wszystko, co przygotowali organizatorzy II edycji Timeless Film Festival Warsaw. Pełen program można zobaczyć na oficjalnej stronie festiwalu w mediach społecznościowych.