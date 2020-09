Tiffany Haddish w obsadzie filmu, w którym Nicolas Cage zagra Nicolasa Cage’a

Powiększa się obsada filmu „The Unbearable Weight of Massive Talent”, w którym Nicolas Cage wcieli się w podwójną rolę Nicolasa Cage’a. W filmie reżyserowanym przez Toma Gormicana zobaczymy też Tiffany Haddish. Popularna aktorka komediowa nie wcieli się jednak w rolę Tiffany Haddish.

Tiffany Haddish /Getty Images /Getty Images

Tiffany Haddish w filmie "The Unbearable Weight of Massive Talent" wcieli się w postać Vivan, ekscentrycznej agentki rządowej, która zmusi Nica Cage’a (w tej roli Nicolas Cage) do wzięcia udziału w niebezpiecznej misji, która ma na celu zniszczenie jednej z największych organizacji przestępczych.



Nicolas Cage w "The Unbearable Weight of Massive Talent" gra fikcyjne wersje siebie samego. Wersję aktualną oraz wersję z czasów swojej największej świetności. Aktor, którego popularność dawno już przygasła, chciałby powrócić do aktorskiej pierwszej ligi. Pomysłem na to ma być udział w najnowszym filmie Quentina Tarantino, o który zabiega. W międzyczasie Cage zgadza się pojawić na urodzinach swojego największego fana. Okazuje się, że to szef kartelu narkotykowego, którego chce dopaść CIA.



Wcześniej ogłoszono, że w roli meksykańskiego przestępcy o imieniu Javi wystąpi znany z seriali "Narcos" i "The Mandalorian" Pedro Pascal. W obsadzie filmu Gormicana zobaczymy też Sharon Horgan, która zagra byłą żonę Nicolasa Cage’a. Nie wiadomo jednak, którą byłą żonę, bo popularny aktor miał ich aż cztery. Kolejno były to: Patricia Arquette, Lisa Marie Presley, Alice Kim Cage i Erika Koike. Ostatnie małżeństwo Cage’a trwało jedynie cztery dni. Najprawdopodobniej Horgan zagra postać znaną jako "była żona Nicolasa Cage’a", bez uściślenia, o którą żonę chodzi.



Tiffany Haddish, której popularność przyniosła rola w komedii "Laski na gigancie", nie może narzekać na brak propozycji. W jej portfolio na serwisie "IMDb" tylko w 2020 roku można znaleźć trzynaście tytułów różnych produkcji - od seriali przez kreskówki aż do filmów fabularnych.



Premierę filmu "The Unbearable Weight o Massive Talent" zaplanowano na 19 marca 2021 roku.