"Thunderbolts*": O czym opowiada film?

"Thunderbolts*" to w pewnym sensie odpowiedź Marvela na "Legion samobójców" DC Studios. Film opowie o oddziale złożonym ze skompromitowanych bohaterów, najemników i złoczyńców, który zostanie wysłany na misję niemożliwą.

Gwiazdami superprodukcji są Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, Olga Kurylenko, Julia Louis-Dreyfus, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan i Harrison Ford.

Według plotek swe role z poprzednich produkcji Marvela powtórzą także Laurence Fishbourne i Rachel Weisz.



Nowy zwiastun wgniata w fotel

W nowym zwiastunie "Thunderbolts*", zaprezentowanym przy okazji Super Bowl 2025, grana przez Julię Louis-Dreyfus dyrektor CIA Valentina Allegra de Fontaine, ostrzega, że Avengersi nie przyjdą na pomoc, gdy pojawi się nowe zagrożenie, i pyta: "Kto zapewni bezpieczeństwo Amerykanom?".



Trailer, w którym wydarzeniom towarzyszy utwór "Nothing’s Gonna Stop Us Now" grupy Starship, przedstawia następnie Yelenę Belovą, w którą wcieliła się Florence Pugh, zmagającą się z problemami z przeszłości. Przynajmniej do momentu, w którym dostaje wsparcie od towarzyszy z ekipy



"Nie możemy tego zrobić. Nikt tutaj nie jest bohaterem" - mówi Belova. Na co Alexei Shostakov, czyli Red Guardian (David Harbour) odpowiada jej: "Yeleno, kiedy na ciebie patrzę, nie widzę twoich błędów. Właśnie dlatego potrzebujemy siebie nawzajem".

Zobacz nowy zwiastun "Thunderbolts*"!

"Thunderbolts": Kiedy premiera?

Premiera "Thunderbolts*" jest zapowiedziana na 2 maja 2025 roku. Film będzie zwieńczeniem piątej fazy Kinowego Uniwersum Marvela.