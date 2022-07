Odkąd amerykański gwiazdor po raz pierwszy wcielił się w legendarnego syna Odyna, minęła dekada, podczas której wielokrotnie przywdziewał na ekranie swój charakterystyczny kostium, dzierżąc słynny miotający piorunami młot.

Superprodukcja "Thor: Miłość i grom" zarobiła już w ciągu 10 dni wyświetlania ponad 700 mln dolarów. Choć niektórzy krytycy i część widzów jest nieco zawiedziona, producenci mogą się cieszyć.



"Thor: Miłość i grom": Ile zarobił Chris Hemsworth?

Jak podał "Business Insider", Hemsworth za pierwszy film o Thorze w 2011 roku zarobił 150 tys. dol.

Choć nie ujawniono wysokości wynagrodzeń za role w filmach "Thor: Mroczny świat" (2013) i "Thor Ragnarok" (2017), to można spokojnie założyć, że rosły one stopniowo.

Variety podaje, aktor za rolę w filmie "Thor: Miłość i grom" zgarnął gażę w wysokości 20 milionów dolarów. Jak słusznie punktują obserwatorzy - obecna pensja filmowego Thora jest już ponad 100 razy wyższa niż na początku.

"Thor: Miłość i grom": Dzieci Chrisa Hemswortha zagrały u boku ojca

10-letniej Indii Rose Hemsworth w filmie "Thor: Miłość i grom" przypadła w udziale rola niejakiej Love. Z kolei ośmioletnie bliźniaki Sashę i Tristana zobaczymy w roli młodego Thora. "Było to jednorazowe, fajowe rodzinne doświadczenie. Nie chciałbym, żeby teraz zaczęły robić karierę aktorską. Było to wyjątkowe wydarzenie, w jakim wzięliśmy razem udział i bardzo nam się to podobało. Dzieciaki były zachwycone" - dodał Hemsworth.



Chris Hemsworth od 10 lat jest szczęśliwym mężem Elsy Pataky. Hiszpanka jest o 7 lat starsza od swojego partnera. Kobieta w 2018 roku przez większość czasu sama musiała wychowywać dzieci. Powodem był mocno napięty grafik aktora - obfitość przyjmowanych ról sprawiła, że mężczyzna zdecydował, iż w kolejnym roku poświęci się bardziej rodzinie. Pandemiczny czas tylko przybliżył ich do siebie i para mogła spędzać wspólne chwile razem z trójką dzieci.