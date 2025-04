"Sanatorium Pod Klepsydrą według Braci Quay"

"Sanatorium Pod Klepsydrą według Braci Quay" to adaptacja prozy Brunona Schulza - jednego z najoryginalniejszych pisarzy i artystów XX wieku. Autorami filmu są legendarni twórcy animacji - bracia Stephen i Timothy Quay. Prace nad produkcją trwały prawie 20 lat. Pomysł hołdu dla twórczości Schulza narodził się jeszcze w latach 80. XX wieku, gdy krótkometrażowa "Ulica Krokodyli" braci Quay była pierwszą od czasów wersji Wojciecha Jerzego Hasa adaptacją literatury pisarza z Drohobycza.

Upiorna podróż zapomnianą linią kolejową prowadzi Józefa do odległego galicyjskiego sanatorium, do umierającego ojca. Prowadzący placówkę podejrzany doktor Gotard mówi mu, że śmierć ojca, która go dosięgła w ojczyźnie, tu jeszcze nie doszła do skutku, bo w Sanatorium wszystko opóźnia się o pewien nieokreślony czas. Józef orientuje się, że Sanatorium to świat znajdujący się w połowie drogi między snem a jawą, a czasu i zdarzeń nie da się zmierzyć w żadnej namacalnej formie.

"Sanatorium Pod Klepsydrą według Braci Quay" zostało zrealizowane po polsku z polską ekipą i aktorami. Pełnometrażowy film jest hybrydą animacji lalkowej i zdjęć aktorskich. W produkcji filmie animowano-aktorskim wystąpili: Wioletta Kopańska, Andrzej Kłak oraz Tadeusz Janiszewski, słynny aktor Teatru Ósmego Dnia.

"Opera!"

Takiego filmu w polskich kinach chyba jeszcze nie było. "Opera!" opowiada współczesną wersję mitu o miłości Orfeusza i Eurydyki, a wszystko to w operowym entourage'u, kostiumach zaprojektowanych przez dom mody Dolce & Gabbana i rytmie największych przebojów operowych. W filmie będzie można usłyszeć słynne arie operowe m. in. Vivaldiego, Pucciniego czy Verdiego. Na wielkim ekranie widzowie zobaczą m.in. Fanny Ardant , ulubiona aktorkę Pedro Almodovara - Rossy de Palmę , a także Vincenta Cassela w roli Charona.

Autorami produkcji są reżyserzy związani z mediolańską La Scalą - Davide Livermore oraz Paolo Gep Cucco. Pierwszy z nich to reżyser przedstawień operowych w wielu teatrach operowych na świecie. Drugi zaś to dyrektor artystyczny w mediolańskiej La Scali i wielu innych teatrach operowych.

"Bezcenny pakunek"

"Bezcenny pakunek" , animacja w reżyserii nagrodzonego Oscarem za film "Artysta" Michela Hazanaviciusa, to rozgrywająca się w Polsce, niezwykle poruszająca opowieść z czasów II wojny światowej. Scenariusz powstał w oparciu o przetłumaczoną na 16 języków bestsellerową książkę francuskiego dramaturga i autora wydawnictw dla dzieci Jeana-Claude’a Grumberga.

Dawno, dawno temu, gdzieś w Polsce, w wielkim lesie mieszkali biedny drwal i jego żona. Zimno, głód, bieda i szalejąca wokół wojna sprawiły, że ich życie było bardzo trudne. Pewnego dnia żona drwala idąc niedaleko linii kolejowej znalazła małe zawiniątko wyrzucone z jednego z wielu pociągów nieustannie przejeżdżających przez las. W środku jest niemowlę - dziewczynka. To dziecko, ten "najcenniejszy z ładunków", odmieni życie żony biednego drwala i jej męża, a także tych, których napotka na swojej drodze... w tym mężczyzny, który zmuszony był wyrzucić zawiniątko z pociągu. Znajdą się tacy, którzy postanowią chronić malutkie życie, bez względu na cenę. Ta niezwykła historia odkryje to, co najgorsze i najlepsze w ludzkich sercach.

"Amator"

W filmie "Amator" żona zatrudnionego w CIA kryptologa ginie w zamachu terrorystycznym w Londynie. Osobiste zaangażowanie w sprawę przekreśla jego szanse w pracy z ramienia agencji, więc postanawia szantażować swoich szefów, aby jako agent został wyszkolony i wypuszczony w pogoń za zamachowcami. Nie zważając na konsekwencje, mężczyzna postanawia znaleźć winnych.

W rolach głównych występuję Rami Malek, Rachel Brosnahan oraz Laurence Fishburne. Malek pełni w filmie również funkcję producenta.

"Przyjmij / Odrzuć"

"Przyjmij / Odrzuć" to produkcja autorów kinowych hitów Michaela Bay'a i Jasona Bluma oraz reżysera horrorów Christophera Landona ("Piękna i rzeźnik", "Mamy tu ducha").

Violet jest wdową, która wybrała się na pierwszą od wielu lat randkę w ekskluzywnej restauracji. Okazuje się, że Henry jest bardziej czarujący i przystojny, niż się spodziewała. Jednak kobieta podczas kolacji jest coraz bardziej zirytowana. Otrzymuje bowiem serię anonimowych wiadomości z instrukcjami, aby nikomu nic nie mówić i postępować zgodnie ze wskazówkami. W przeciwnym razie zakapturzona postać, którą widzi na kamerach domu, zabije jej syna i siostrę.

"Kaiju No. 8: Mission Recon"

"Kaiju No. 8" to seria anime na podstawie mangi Naoyi Matsumoto. W filmie "Kaiju No. 8: Mission Recon" usłyszymy nową piosenkę OneRepublic "Invincible".

Kaiju to ogromne potwory, które od lat terroryzują Japonię. Walczy z nimi specjalny oddział, a inna grupa zajmuje się sprzątaniem pozostałości po potyczkach z gigantycznymi bestiami. Kafka Hibino pracuje właśnie przy utylizacji resztek potworów. W przeszłości Kafka chciał zostać członkiem oddziału walczącego z Kaiju, ale mu się to nie udało. Niespodziewanie Kafka wchodzi w interakcję z Kaiju-pasożytem, który sprawia, że ten zamienia się w potwora. Z pomocą młodszego kolegi Reno Ichikawy, Kafka ukrywa swoją tożsamość, jednocześnie dążąc do spełnienia swojego życiowego marzenia o zdaniu egzaminu Sił Obronnych. A kiedy tajemniczy inteligentny Kaiju atakuje bazę Sił Obronnych, Kafka staje przed kluczową decyzją w rozpaczliwej sytuacji.

"Akiko. Latająca małpka"