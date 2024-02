"This Is Me...Now: A Love Story": Fabuła i obsada

Film w reżyserii Dave'a Meyersa to wyjątkowa historia miłosna z Jennifer Lopez w roli głównej. Wspólnie z reżyserem, Jennifer stworzyła klimatyczną i oryginalną odyseję, przeplataną wątkami mitologicznymi. Produkcja łączy w sobie elementy musicalu i romantycznej love story, ukazując oczami gwiazdy podróż, którą przebyła w drodze do samouzdrowienia.

" This Is Me...Now: A Love Story " to historia miłosna inna niż wszystkie. Oryginalna produkcja AmazonPrime zadebiutuje 16 lutego, równolegle z pierwszym albumem studyjnym Jennifer Lopez wydanym od dekady. Film zachwyci widzów fantastycznymi kostiumami, zapierającą dech w piersiach choreografią oraz gwiazdorską obsadą, w której znajdą się m.in. Fat Joe, Post Malone, Sofia Vergara, Jenifer Lewis, Jay Shetty, Sadhguru oraz Ben Affleck. Obraz przedstawia refleksyjne spojrzenie Jennifer na podróż, którą odbyła.

Reklama

"This Is Me...Now: A Love Story" to kolejna produkcja własna Amazon Prime

"This Is Me…Now: A Love Story" dołącza do bogatej oferty Amazon Prime obejmującej tysiące filmów i seriali, w tym polskich produkcji własnych: "Lewandowski - Nieznany", "LOL: Kto Się Śmieje Ostatni", "Cały ten seks" czy "Legia. Do końca", wielokrotnie nagradzanych i popularnych seriali: "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy", "Jack Ryan", "The Boys", "Reacher", "Lista śmierci", "The Grand Tour" i "Wspaniała pani Maisel", a także popularnych filmów wyprodukowanych przez Amazon, takich jak "Air", "Książę w Nowym Jorku 2" i "Wojna o jutro".

"This Is Me...Now: A Love Story": Kiedy premiera?

"This Is Me...Now: A Love Story" zadebiutuje na Prime Video 16 lutego.

Czytaj więcej: Jennifer Lopez zagra w musicalowej wersji "Pocałunku Kobiety-Pająka"