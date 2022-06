"The Old Guard": Charlize Theron jako wojowniczka

Od premiery pierwszej części filmu "The Old Guard", ekranizacji komiksu o przygodach nieśmiertelnych najemników autorstwa Grega Rucki i Leandro Fernandeza. Właśnie dowiedzieliśmy się nowych szczegółów na temat produkcji, w której w głównej roli zobaczymy Charlize Theron.

"The Old Guard": Gwiazdy dołączają do obsady

Zdjęcia do sequela "The Old Guard" rozpoczęły się w pierwszym kwartale br. W związku z tym produkcja powoli zaczęła ujawniać sekrety filmu. I już na początku sytuacje wygląda intrygująco. DO obsady "The Old Guard 2", jak poinformowano w piątek, dołączają Uma Thurman ("Kill Bill") oraz Henry Golding ("Bajecznie bogaci Azjaci"). Jeszcze nie wiadomo, w jakie postacie się wcielą.

"The Old Guard": Druga część z nową reżyserką

W filmie powrócą także gwiazdy znane z pierwszego filmu: KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo oraz Chiwetel Ejiofor. Za scenariusz odpowiada twórca komiksu, czyli Greg Rucka. Reżyserką obrazu jest Victoria Mahoney ("Kraina Lovecrafta").



