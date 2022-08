Jak informuje portal "Deadline", powołując się na swoje źródła, dobiegają końca rozmowy pomiędzy Milesem Tellerem a studiem Skydance, mające na celu przekonanie aktora do występu w nowym filmie Scotta Derricksona zatytułowanym "The Gorge". Scenariusz tego filmu oparty został na pomyśle Zacha Deana, scenarzysty filmu "Wojna o jutro". Szczegóły fabuły filmu "The Gorge" nie są znane. Jego twórcy zapewniają jedynie, że będzie to pełne akcji widowisko, które wywróci do góry nogami schematy gatunkowe. A zarazem opowie miłosną historię.

Reżyser Scott Derrickson może przebierać w propozycjach, a przyczynił się do tego sukces horroru "Czarny telefon" . Ten nakręcony za 25 milionów dolarów film zarobił w kinach na całym świecie 150 milionów dolarów. "The Gorge" to tylko jedna z produkcji, jaką może się zająć w najbliższym czasie. Może, bo reżyser - podobnie jak Miles Teller - nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Studio Skydance ma sporo hitów, które czekają na premiery. To przede wszystkim dwie kolejne części cyklu "Mission: Impossible", nakręcone dla platformy streamingowej Apple TV+ "Wielka ofensywa piwna" oraz "Ghosted", a także wyprodukowane dla Netfliksa druga część "The Old Guard", nowa wersja "Małych agentów" oraz szpiegowski "Heart of Stone" z Gal Gadot w roli głównej.

