Sean Penn promuje obecnie swój najnowszy film "Flag Day". Produkcja będąca ekranizacją autobiograficznej książki Jennifer Vogel zatytułowanej "Flim-Flam Man: The True Story of My Father's Counterfeit Life", opowiada historię ojca, który prowadzi podwójne życie fałszerza i oszusta, by zapewnić córce godne życie.



Penn, który nie tylko odpowiadał za reżyserię obrazu, ale także zagrał w nim główną rolę, w ramach promocji filmu udzielił niedawno wywiadu "The Independent". W rozmowie z brytyjskim dziennikiem dwukrotny laureat Oscara pokusił się o cokolwiek kontrowersyjne komentarze na temat współczesnego kryzysu męskości. Gwiazdor "Rzeki tajemnic" zdiagnozował przedstawicieli swojej płci jako zniewieściałych, a winą za taki stan rzeczy obarczył powszechną tendencję do kwestionowania ról płciowych.

"Mam poczucie, że mężczyźni są dziś szalenie sfeminizowani. Mam w swoim życiu wiele silnych kobiet, które nie traktują męskości jako formy ucisku względem nich. Sądzę, że jest wiele tchórzliwych genów, które sprawiają, że faceci rezygnują ze spodni i zakładają spódnice. Mamy dziś do czynienia z kryzysem męskości" - stwierdził kategorycznie Penn.



To skądinąd kolejna utrzymana w tym tonie wypowiedź gwiazdora. "Nie twierdzę, że brutalność, agresja czy brak szacunku wobec kobiet mają cokolwiek wspólnego z męskością. Ale mężczyźni nie powinni stawać się kobietami, aby być fair wobec nich" - zaznaczył w wywiadzie udzielonym wcześniej "iNews".

"Taka postawa pachnie oldschoolową mizoginią, bardziej pasującą do starzejącego się gwiazdora kina, którego Penn sportretował w filmie 'Licorice Pizza' . Wydawać się mogło, że grający go aktor jest nieco bardziej postępowy" - skomentowała słowa Penna na łamach "The Independent" Leonie Cooper.

Teraz głos w tej sprawie zabrać postanowiła również Thandiwe Newton . Gwiazda serialu "Westworld" odniosła się do komentarzy kolegi po fachu w opublikowanym na Twitterze poście. "Stary, co ty wygadujesz? Jesteś głupcem, który bełkocze bez ładu i składu. Kiedyś byłeś seksowny, teraz jesteś po prostu tragiczny" - napisała, nie kryjąc wzburzenia, Newton.



W kolejnym poście aktorka odniosła się do tego, iż Penn udzielał feralnego wywiadu w obecności swojej córki, która, jak raportuje "The Independent", "siedziała wówczas w milczeniu, patrząc tępo w przestrzeń". "Wygadywałeś te rzeczy, siedząc obok swojej córki?! Biedactwo. Dzięki Bogu, jej mama jest w porządku. Proszę, przestań rujnować piękno filmu 'Licorice Pizza' tymi bzdurami" - zakończyła swój wpis laureatka nagrody Emmy.

Penn dał się również poznać jako krytyk ruchu #MeToo. W 2018 roku goszcząc w programie "Today", wygłosił kontrowersyjny komentarz, podważając wiarygodność kobiet, które ujawniły nazwiska sprawców molestowania seksualnego.



"W wielu przypadkach nie wiemy, co jest prawdą, a co fałszem. Nazywamy to ruchem, a w rzeczywistości to seria indywidualnych ofiar, oskarżycieli i oskarżeń, spośród których część okazuje się fałszywa. W efekcie #MeToo prowadzi do podziałów. Z rozmów, które odbyłem z kobietami z najróżniejszych środowisk, wysnułem wniosek, że istnieje w tym wszystkim zdrowy rozsądek, ale nie jest on reprezentowany w medialnych dyskusjach" - perorował wówczas Penn.

