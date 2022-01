"Prezydent" opowiada historię wyborów prezydenckich w Zimbabwe, do których doszło w 2018 roku. Bohaterem wyreżyserowanego przez Camillę Nielsson filmu jest młody kandydat na prezydenta kraju, Nelson Chamisa, który bez powodzenia walczył w wyborach z panującym prezydentem Emmersonem Mnangagwą. Były wiceprezydent panującego przez dekady dyktatora Roberta Mugabe obiecywał uczciwe wybory. Jednak w dokumencie można zobaczyć dowody na to, że władza je sfałszowała, a wobec opozycji stosowano przemoc.

"Za każdym razem, gdy jedziemy z tym filmem na kolejny festiwal i go wygrywamy, a teraz jesteśmy o krok od nominacji do Oscara, myślę o festiwalu filmowym w Londynie. Nie było nas tam, bo festiwal odbywał się na tydzień przed tym, jak do Szkocji na zaproszenie Wielkiej Brytanii przyjechał Mnangagwa razem z setką delegatów z Zimbabwe. Nie byłby to dobry sposób na przywitanie go, co nie? Myślę, że z tego powodu film nie został tam pokazany" - mówi Thandiwe Newton w rozmowie z portalem "Variety".

W oświadczeniu przysłanym "Variety" organizatorzy londyńskiego festiwalu informują, że nie zamierzają komentować filmów wybranych do repertuaru zeszłorocznej edycji, która odbyła się w październiku. "Nasze wybory, których dokonujemy na trzy miesiące przed rozpoczęciem festiwalu, oparte są na wartościach filmów oraz na tym, czy pasują do naszego programu. Nie wpływają na nie żadne zewnętrzne czynniki. Podziwiamy pracę pani Thandiwe Newton, jej aktywizm i pracę na rzecz przemysłu filmowego" - czytamy w oświadczeniu.

Światowa premiera filmu "Prezydent" miała miejsce na ubiegłorocznym festiwalu filmowym w Sundance. Od tego czasu został wyświetlony na około 30 innych festiwalach filmowych, gdzie zdobył kilka nagród. Newton, której matka pochodzi z Zimbabwe, ma nadzieję, że na mieszkańców tego kraju czekają jeszcze lepsze czasy. "Do zwycięstwa zła wystarczy, gdy dobrzy ludzie nie zrobią nic. W temacie Zimbabwe panuje zmowa milczenia, która przypomina swego rodzaju kłódkę. Jednak ta kłódka powoli rdzewieje" - mówi Newton.

