Po spektakularnym sukcesie pierwszych dwóch części - "Teściowie" i "Teściowie 2" podbiły serca widzów i krytyków, trafiając do czołówki polskich hitów kinowych - czas na kolejny etap rodzinnej wojny! Reżyserem filmu ponownie został Kuba Michalczuk, twórca pierwszej części hitu. "Teściowie 3" to gwarancja emocjonalnego rollercoastera, błyskotliwych dialogów i humoru, który trafi zarówno do fanów pierwszych dwóch części, jak i tych, którzy dopiero poznają rodzinne perypetie bohaterów.

W produkcji bierze udział gwiazdorska obsada: Izabela Kuna jako Wanda, Adam Woronowicz jako Tadeusz, Maja Ostaszewska jako Małgorzata. Powraca Marcin Dorociński jako Andrzej. Do głównej czwórki dołączają Magdalena Popławska jako Grażyna - przyjaciółka i psychoterapeutka Małgorzaty, Wojciech Mecwaldowski jako Marek - lokalny przedsiębiorca z własnymi ambicjami oraz Joachim Lamża jako ojciec Wandy.

Tym razem bohaterowie spotykają się z okazji chrztu wnuczki. Wanda (Izabela Kuna) i Tadeusz (Adam Woronowicz) organizują uroczystość, na którą - niechętnie - zapraszają Małgorzatę (Maja Ostaszewska) oraz jej przyjaciółkę, psychoterapeutkę Grażynę (Magdalena Popławska). Wydawałoby się, że gorzej już być nie może... Ale do Polski wraca Andrzej (Marcin Dorociński) i nie jest sam. Chrzciny w teorii - piękna, ciepła, rodzinna uroczystość. W praktyce? Pole bitwy, na którym nikt nie zamierza ustąpić.

Wideo "Teściowie 3": Oficjalny teaser

"Nie chciałbym za dużo zdradzać, aby widzowie mieli niespodziankę. Z Andrzejem nigdy nie wiadomo, ale jeśli miałbym obstawiać, to jednak na początku burza, aby później wyszło piękne słońce. Jego powrót już sam w sobie jest emocjonalnym trzęsieniem ziemi, a to, że nie przyjeżdża sam, tylko podbija stawkę" - zapowiada Marcin Dorociński.

"Teściowie 3": Nowe twarze, nowe intrygi

Do obsady "Teściów 3" dołączają Magdalena Popławska i Wojciech Mecwaldowski. Ich postaci - psychoterapeutka Grażyna i przedsiębiorca Marek - tylko dolewają oliwy do ognia.

"Marek to niewiarygodnie pozytywnie nastawiony do życia człowiek. Jego ambicje są ogromne - chciałby z Polski zrobić Amerykę, najlepiej dołączyć nas jako kolejny stan" - śmieje się Wojciech Mecwaldowski.

Za scenariusz odpowiada ponownie Marek Modzelewski, który nie miał wątpliwości, że kolejne rodzinne starcie musi odbyć się przy okazji chrzcin.

"Kto z nas nie ma doświadczenia z rodzinnymi starciami? Chrzciny nasuwały się same, bo w ostatniej scenie 'dwójki' dowiadujemy się, że Weronika jest w ciąży. A przecież nic tak bardzo nie łączy naszych bohaterów, jak perypetie dotyczące ich dzieci - mówi scenarzysta.

"Teściowie 3": O filmie

W trzeciej części komediowego hitu "Teściowie" ponownie spotykamy się z rodziną, która tym razem zjeżdża się do spokojnego ośrodka na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, na którą zapraszają Małgorzatę wraz z przyjaciółką, psychoterapeutką Grażyną. Na spotkaniu pojawia się również były mąż Małgorzaty, Andrzej, który przylatuje specjalnie z Australii - i tym razem nie jest sam. Atmosfera spotkania szybko wymyka się spod kontroli, a dawne konflikty i nowe romanse prowadzą do nieoczekiwanych konsekwencji - tym razem z udziałem lokalnej policji!

"Teściowie 3" to film, który pokaże, że nawet chrzciny mogą zamienić się w pole rodzinnych bitew, a nawet zdrada nie dzieli tak mocno, jak... święty sakrament!

Kinowa premiera filmu zaplanowana jest na 12 września. "Teściowie 3" to jeszcze ostrzejsza jazda bez trzymanki niż poprzednie części! Po raz kolejny widzowie dostaną szalone zwroty akcji, ironiczne dialogi i sytuacje, które mogą być aż nazbyt znajome dla każdego, kto kiedykolwiek uczestniczył w rodzinnej imprezie.

Producentem filmu jest Akson Studio ("1670", "Filip", "Atak paniki"), koproducentami są TVN Warner Bros. Discovery i NEXT FILM. Dystrybucją w Polsce zajmuje się NEXT FILM.