Będzie "Barbie 2"? Co na to twórcy filmu?

Film "Barbie" to największy kasowy hit 2023 roku. Film zarobił na świecie ponad 1 miliard dolarów. To łakomy kąsek dla studia Warner Bros., które myśli podobno o realizacji drugiej części kinowego przeboju. Czy jednak na powtórkę ochotę mają reżyserka Greta Gerwig i odtwórcy głównych ról - Margot Robbie i Ryan Gosling?

W wywiadach udzielanych przy okazji premiery filmu "Barbie", Greta Gerwig nie do końca była przekonana, czy sequel to dobry pomysł. Nie wiadomo również, czy aktorzy chcieliby ponownie wcielić się w Barbie i Kena.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Filmowy debiut Filipa Zaręby! Kim jest Sergiusz z produkcji "LARP" w reżyserii Kordiana Kądzieli? INTERIA.PL

Czy obraz "Barbie 2" mógłby powstać z inną ekipą? To możliwe, ale czy sensowne? Na razie żadne decyzje nie zapadły i wszystko jest w sferze domysłów.

Póki co, Greta Gerwig jest zajęta przygotowaniami do dwóch filmów z serii "Opowieści z Narnii", które powstają dla platformy streamingowej Netflix. Podobno pierwszy szkic scenariusza reżyserka napisała, zanim rozpoczęły się zdjęcia do "Barbie".

"Barbie": Gdzie obejrzeć film?

"Barbie" to pełnometrażowy film aktorski osadzony w cukierkowo różowym Barbielandzie. W filmie śledzimy historię lalki Barbie (w tej roli Margot Robbie), która staje przed kryzysem egzystencjalnym, odmieniającym jej idealne, beztroskie życie. Ryan Gosling wciela się w rolę Kena.

Film "Barbie" jest dostępny na platformie HBO Max.