Margot Robbie zagrała tytułową bohaterkę w filmie Gret Gerwig w filmie "Barbie " w 2023 roku. Produkcja okazała się być wielkim hitem nie tylko finansowym - w internecie stała się ogromnym fenomenem i viralem. Niedługo po premierze filmu pojawiły się pytania, czy zobaczymy rozwinięcie tej historii.

"Barbie": Czy będzie sequel?

Margot Robbie wyjaśniła, że "Barbie" była ogromnym przedsięwzięciem i obecnie kontynuacja nie jest priorytetem ani jej, ani reżyserki. Jest również zaskoczona faktem, że niedługo po premierze dostawała zapytania o sequel.

"To zabawne, że w dzisiejszych czasach wszyscy od razu pytają o kontynuację. Nie sądzę, że tak to wyglądało 20 lat temu. ["Barbie" - przyp.red.] nie była planowana jako trylogia.



Wszystko trafiło do "Barbie" - i tak właśnie pracuje Greta. Każdy film kończy pustką, czując, że nie będzie w stanie nakręcić kolejnego filmu, bo włożyła w ten jeden obraz wszystko, co miała" - stwierdziła Robbie w wywiadzie.

Margot Robbie woli inne filmy

W tym samym wywiadzie aktorka wyznała, że chciałaby pracować przy innych filmach, które wywarłby tak duży wpływ na społeczeństwo jak "Barbie".

Sama ma również ambicje, by pewnego dnia zostać reżyserką. Jednak na ten moment docenia możliwości, jakie daje praca aktorska u boku wybitnych twórców.

"Jako aktorka mogę pracować z wieloma znakomitymi reżyserami i patrzeć, jak to robią - to jakby siedzieć w pierwszym rzędzie w najlepszej klasie mistrzowskiej na świecie. Dlatego bardzo kuszące jest, aby robić to dalej. Ale reżyserowanie jest moją wielką ambicją" - podsumowała aktorka.