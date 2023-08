"Strefa interesów" to nowy film Brytyjczyka Jonathana Glazera , reżysera "Sexy Beast" oraz kultowego "Under the Skin" ze Scarlett Johansson, a także twórcy teledysków Radiohead i Massive Attack.

Po premierze filmu na tegorocznym festiwalu w Cannes krytycy i jurorzy nie kryli swoich pełnych uznania opinii. Media okrzyknęły "Strefę interesów" "mrożącym krew w żyłach, głębokim, medytacyjnym i wciągającym filmem" (Variety), który "będzie prześladować widzów jeszcze długo po seansie" (Deadline), "przerażającym i niezwykle potrzebnym we współczesnych czasach" (Vanity Fair) "zatrważającym spojrzeniem na banalność zła" (Indiewire). Po odebraniu przez Jonathana Glazera Grand Prix z rąk Quentina Tarantino długo nie milkły owacje. Wśród oklaskujących znaleźli się: Pedro Almodóvar, Gaspar Noé, Wim Wenders, Cate Blanchett i Natalie Portman.

"Strefa interesów": O czym opowiada film?

"Strefa interesów" to wstrząsająca opowieść o domowej idylli w cieniu krematoriów, czyli życiu rodzinnym komendanta Auschwitz, Rudolfa Hössa. W rolach głównych zobaczymy Sandrę Hüller (Hewdig Höss) i Christiana Friedela (Rudolf Höss). To odgrywane przez nich postaci możemy obejrzeć na najnowszych zdjęciach opublikowanych kilka dni temu przez studio A24. We wrześniu film zostanie zaprezentowany na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto.