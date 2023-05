"Strefa interesów" luźno nawiązuje do głośnej powieści wojennej Martina Amisa z 2014 roku opisującej miłość między SS-manem i żoną komendanta obozu koncentracyjnego. Tytułowa Interessengebiet była obszarem wokół KL Auschwitz zarządzanym przez SS. Do 1943 roku Niemcy - chcąc uniemożliwić więźniom kontakt ze światem zewnętrznym i jednocześnie pozbyć się świadków swoich zbrodni - wysiedlili z tego terenu około 9 tys. mieszkańców. Reżyser w centrum filmu umieścił Rudolfa Hoessa (w tej roli Christian Friedel), który zorganizował KL Auschwitz, został jego pierwszym komendantem, a później przekształcił go w jeden z największych obozów III Rzeszy. W minimalistycznych kadrach Łukasza Żala śledzimy życie rodzinne Hossa, jego żony Hedwig (Sandra Huller) i piątki dzieci w dużym domu z ogrodem położonym za obozowym murem. Śpiew ptaków zagłuszają okrzyki ludzi prowadzonych na śmierć, ale nawet one nie zakłócają idyllicznego życia Hoessów. Sielankę przerywa dopiero telefon z informacją, że Rudolf zostaje przeniesiony. Hedwig nie chce opuszczać willi. Proponuje mężowi, że zostanie w niej razem z dziećmi.

Jonathan Glazer: Punktem zwrotnym wizyta w Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Podczas spotkania z dziennikarzami towarzyszącego światowej premierze obrazu Jonathan Glazer przyznał, że od wielu lat chciał stworzyć opowieść, której akcja rozgrywałaby się w podczas II wojny światowej, jednak nie miał sprecyzowanego pomysłu. Przez dwa lata czytał publikacje faktograficzne i literaturę wojenną, stopniowo zagłębiając się w tę tematykę. Punktem zwrotnym okazała się dopiero wizyta w Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Brytyjczyk powitał obecnego w Cannes dyrektora tej placówki Piotra Cywińskiego i podziękował mu udostępnienie mu materiałów archiwalnych. "Wtedy wciąż jeszcze nie byłem pewny, o czym dokładnie chcę opowiedzieć. Pamiętam, że Piotr zapytał mnie, jaki film zamierzam zrobić. Odpowiedziałem, że nie wiem i właśnie dlatego tu przyjechałem. Po tej wizycie moje myślenie o tym filmie zaczęło ewoluować" - wspomniał.

Zdjęcie Jonathan Glazer i Piotr Cywiński / Dominique Charriau/WireImage / Getty Images

Zanim przystąpił do pracy nad scenariuszem, reżyser przestudiował wspomnienia osób ocalonych z zagłady. Były wstrząsające, ale szczególnie jedno z nich utkwiło mu w pamięci. To wspomnienie więźnia, który podsłuchał kłótnię SS-mana i jego żony. Sprzeczka dotyczyła tego, że Niemiec miał zostać oddelegowany w inne miejsce, a kobieta nie chciała się przeprowadzić. Ten moment stał się osią jego filmu. "Uznałem, że zrealizuję opowieść o murze oddzielającym miejsce zagłady od idyllicznego ogrodu. Ten mur stał się symbolem, jak dla własnego komfortu odcinamy się od pewnych części naszego życia" - zwrócił uwagę. Wyraził także nadzieję, że dzięki jego filmowi młodsze pokolenia zainteresują się wydarzeniami z przeszłości. "To olbrzymia zbrodnia i tragedia, że ludzie ludziom zgotowali ten los" - podkreślił.