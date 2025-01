Ten film to wizualne przeżycie. Niewiarygodne, jak mało kosztował

"The Brutalist"

Uciekając z powojennej Europy, wizjonerski architekt László Toth (Adrien Brody) przybywa do Ameryki, aby odbudować swoje życie, swoją pracę i małżeństwo z żoną Erzsébet (Felicity Jones) po tym, jak w czasie wojny został zmuszony do rozstania przez zmieniające się granice i reżimy. Samotny w obcym, nowym kraju, László osiedla się w Pensylwanii, gdzie bogaty i wybitny przemysłowiec Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce) dostrzega jego talent do budowania. Jednak władza i dziedzictwo mają swoją cenę.

"The Brutalist" debiutował podczas 81. MFF w Wenecji i stał się jedną z najważniejszych premier wydarzenia. Kosztujący niecałe 10 milionów dolarów, trwający ponad trzy i pół godziny epicki film zaledwie 36-letniego Brady'ego Corbeta przytłoczył publiczność swoją monumentalną skalą. Chwalono także role trójki głównych aktorów.

Reklama

Zdjęcie Kadr z filmu "The Brutalist" / materiały prasowe

Film okazał się jednym z najważniejszych graczy w wyścigu po Oscary. Otrzymał trzy Złote Globy — za najlepszy dramat, reżyserię i pierwszoplanową rolę męską dla Brody'ego. 23 stycznia nominowano go do 10 Oscarów. "The Brutalist" ma szanse na statuetki między innymi za film roku, reżyserię, role Brody'ego, Pearce'a i Jones oraz scenariusz. Czy wygra? Przekonamy się w nocy z 3 na 4 marca.

"3000 metrów nad ziemią"

Agentka Harris ma za zadanie dostarczyć bezcennego świadka na proces bossa mafii. Najszybszym i, jak się wydaje, najbezpieczniejszym sposobem jest podróż małym samolotem nad górami Alaski. Na pokładzie awionetki są tylko trzy osoby: Harris (Michelle Dockery), skuty kajdankami świadek (Topher Grace) i pilot Daryl Booth (Mark Wahlberg). Gdy wszystko wskazuje na to, że będzie to misja łatwa, lekka i przyjemna, gdzieś nad skutym lodem pustkowiem, okazuje się, że nie wszyscy obecni na pokładzie są tymi, za których się podają. W samolocie wybucha walka o kontrolę nad sterami. Co gorsza, tylko jeden z obecnych wie, jak się z nimi obchodzić.

"3000 metrów nad ziemią" to pierwszy reżyserski projekt Mela Gibsona od czasu nominowanej do sześciu Oscarów (i nagrodzonej dwoma) "Przełęczy ocalonych" z 2016 roku. Scenariusz filmu znalazł się w 2020 roku na "Czarnej liście" najlepszych niezrealizowanych tekstów.

Po pierwszej zapowiedzi szczególnie głośno zrobiło się o wyglądzie postaci granej przez Marka Wahlberga. Dwukrotnie nominowany do Oscara aktor wcielił się w łysiejącego pilota. Zamiast korzystać z pomocy charakteryzacji, zgodził się każdego dnia zdjęć golić swoją głowę.

Wideo "3000 metrów nad ziemią": Zwiastun

"Nieprzyjaciel"

Ania (Martyna Byczkowska) opiekuje się luksusową willą "Kruk" w środku mazurskich lasów. Jej kolejnymi gośćmi są dwie pary: charyzmatyczny Leon (Michał Żurawski) z atrakcyjną Eleni (Joanna Opozda) oraz poczciwy Bruno (Piotr Stramowski) z długoletnią dziewczyną Magdą (Katarzyna Sawczuk). Bruno rozpoznaje Anię. Jej siostra była kiedyś dziewczyną Leona. Zginęła w tragicznych okolicznościach. Leon ignoruje ten zbieg okoliczności. Proponuje Ani drinka. Następnego dnia dziewczyna budzi się w lesie, a w ręce trzyma nóż...

"Nieprzyjaciel" to klasyczny thriller, który — jak pisze dystrybutor - "zaczyna się gwałtownie, a później, z każdą minutą atmosfera grozy narasta". Scenariusz współtworzyli: Szczepan Różalski i Krzysztof Pacewicz ze wsparciem reżysera filmu Michała Krzywickiego."Przyciągnął mnie scenariusz, który dostałam reżysera. Pamiętam, że razem ze scenariuszem, podesłał mi playlistę ze Spotify, więc jednocześnie słuchałam muzyki, pod którą on wyobrażał sobie tę historię. Wtedy scenariusz był odrobinę inny, ale na tamtym etapie bardzo mnie to wciągnęło i wzięłam udział w castingu" - zdradziła Interii Martyna Byczkowska.

Z kolei Piotr Stramowski tak zachęcał do seansu: "Będą różne, bardzo ciekawe zwroty akcji. Będzie wątek kryptowalut, przekrętów — to rozogni intrygę. Do tego dojdzie sytuacja z przeszłości. Na pewno będzie się działo. Z każdą minutą filmu widz ma wrażenie, że wbija go w fotel. Jestem po seansie i jestem bardzo zadowolony z tego filmu".

Zdjęcie Kadr z filmu "Nieprzyjaciel" / Jan Lemiech / materiały prasowe

"Towarzysz"

Śmierć miliardera uruchamia łańcuch zdarzeń, który zaważy o życiu Iris i jej przyjaciół, spędzających weekend w posiadłości bogacza nad jeziorem.

"Towarzysz" jest pełnometrażowym debiutem Drew Hancocka, dotychczas twórcy telewizyjnego. W roli głównej wystąpiła Sophie Thatcher, gwiazda filmu "Heretic". Towarzyszą jej między innymi Harvey Guillén (serial "Co robimy w ukryciu") i Jack Quaid (serial "The Boys").

Zdjęcie Kadr z filmu "Towarzysz" / materiały prasowe

"Niech to diabli!"

Anthony, znany wszystkim jako Totone, to osiemnastolatek, który większość czasu spędza na imprezowaniu z grupą przyjaciół w malowniczym francuskim regionie Jura. Beztroski czas młodego bohatera kończy się z chwilą niespodziewanej śmierci jego ojca. Wówczas Totone musi błyskawicznie dorosnąć i wziąć odpowiedzialność za swoją młodszą siostrę, Claire. Nie mając żadnych oszczędności, postanawia sprzedać sprzęt z niewielkiej wytwórni sera prowadzonej wcześniej przez jego ojca. Kiedy jednak dowiaduje się o konkursie na najlepszy ser Comté, w którym nagrodą jest trzydzieści tysięcy euro, postanawia spróbować w nim swoich sił.

"Niech to diabli!" to pełnometrażowy debiut francuskiej reżyserki Louise Courvoisier. Jej film otrzymał dwie nominacje do Cezara - za najlepszy scenariusz oryginalny oraz za debiut aktorski Maïwene Barthelemy.

"Looney Tunes: Porky i Daffy ratują świat"

Kaczor Daffy i Prosiak Porky to bohaterowie jedyni w swoim rodzaju. Nazwanie ich przyjaźni „szorstką” to kurtuazja, bo czasami bywa w tym związku więcej niż burzliwie. W "Porky i Daffy ratują świat" tytułowi bohaterowie muszą wziąć na barki losy swego miasteczka i całego świata, gdy odkryją, że w pobliskiej fabryce gumy do żucia dzieją się rzeczy mocno podejrzane. Wygląda na to, że prowadząca ją Świnka Petunia padła ofiarą najeźdźcy z kosmosu. Ten pała dziką namiętnością do popularnego napoju zwanego bubble tea, którego nasza planeta jest ojczyzną. Wredny kosmita postanawia przejąć władzę nad światem, by móc do woli raczyć się swym ciekłym przysmakiem.

Niedoczekanie! Dzielny Kaczor i sprytny Prosiak zrobią wszystko, by ocalić ludzkość, swoje miasteczko i Świnkę Petunię. I być może nawet im się uda, o ile wcześniej koszmarnie się nie pokłócą.

Zdjęcie Kadr z filmu "Looney Tunes: Porky i Daffy ratują świat" / materiały prasowe

"Zmiennokształtni"

Na pierwszy rzut oka Carag, główny bohater "Zmiennokształtnych", wygląda jak zwykły nastolatek. Jednak kryje on niesamowity sekret: należy do zmiennokształtnych istot i potrafi przemienić się w dziką pumę. Chłopak, tak jak wszyscy mu podobni, musi ukrywać swoją prawdziwą naturę i zmuszony jest żyć pośród zwykłych ludzi. Pewnego dnia dowiaduje się o tajnej szkole Clearwater High, gdzie tacy jak on uczą się doskonalenia swoich wyjątkowych umiejętności. Jego mentorem staje się tajemniczy milioner Andrew Milling, który szybko dostrzega niezwykły potencjał Caraga.

Wraz z nowymi przyjaciółmi, Brandonem (niezdarnym zmiennokształtnym żubrem) i Holly (zabawną zmiennokształtną wiewiórką), nastolatek zaczyna kontrolować swoje moce i po raz pierwszy czuje przynależność do wspólnoty. Wkrótce przyszłość zmiennokształtnych stanie się niepewna i pełna niebezpieczeństw. Carag i jego przyjaciele będą musieli odróżnić sojuszników od wrogów, aby ocalić swój wyjątkowy świat i ochronić niewinnych ludzi.

"Dzielna banda i tajemnica zaginionego wujka"

Nieustraszone rodzeństwo Tom i Mary przypływa do Nowego Jorku na spotkanie z wujkiem Niallem, który jednak nie zjawia się w porcie. Ukrywając się w transkontynentalnym pociągu, bez grosza przy duszy, dzieci wyruszają w niesamowitą podróż przez Dziki Zachód, by odnaleźć wujka. Wraz z nowo poznanym chłopcem i przygarniętym pieskiem muszą uratować nowych przyjaciół z rąk gangu poszukiwaczy złota.

W "Dzielnej bandzie i tajemnicy zaginionego wujka" usłyszymy głosy między innymi Kasi i Jacka Sienkiewiczów z zespołu Kwiat Jabłoni, a także Cezarego Pazurę i Laurę Breszkę.

"Serce Ojca"

Dokument "Serce Ojca" przybliża postać św. Józefa. Jego twórcy odwiedzili różne kraje na całym świecie: Włochy, Francję, Kanadę, Hiszpanię i Polskę, by sprawdzić, jak jest on postrzegany. Chcą ukazać życie Józefa jako opowieść o dobru, nadziei, o rodzinie, a także zaznaczyć jego wielką miłość do Maryi i zaznaczyć rolę, jaką spełniał ziemski opiekun Jezusa.

"Iris i mężczyźni"

Iris ma wspaniałego męża, dwie córki i udany biznes. Niestety w jej związek niepostrzeżenie wkradła się rutyna, także w łóżku. Za radą znajomych zakłada więc profil w aplikacji randkowej i rusza w poszukiwaniu kochanka oraz wielkich emocji, które kiedyś utraciła.

Caroline Vignal, reżyserka "Iris i mężczyzn", chciała przenieść na ekran doświadczenie aplikacji randkowych.