Ten film to połączenie "Johna Wicka" i "Strażnika Teksasu"! Będzie hit?

"Pszczelarz" ("The Beekeeper") to film Davida Ayera , cenionego reżysera oraz scenarzysty, który stworzył takie filmy jak "Dzień próby", "Bogowie ulicy", "Furia", "Szybcy i wściekli" czy "Legion samobójców". Jego filmy przyciągnęły do kin w Polsce już ponad 1,2 milionów widzów.



W rolę tytułowego "Pszczelarza" wciela się ikona kina akcji Jason Statham. Pszczelarz to taki John Wick i Strażnik Teksasu w jednym. W dodatku znacznie sprytniejszy i skuteczniejszy od wcześniejszych bohaterów Stathama, które pamiętamy z "Mechanika", czy "Niezniszczalnych" - sugeruje dystrybutor Monolith Films.

Tym razem aktor wciela się w agenta tajnej jednostki specjalnej, który porzuca emeryturę, by stanąć w obronie słabszych. W rolach drugoplanowych zobaczymy świetnych aktorów: zdobywcę Oscara Jeremy Ironsa oraz nominowaną do nagrody Akademii Minnie Driver. Film to produkcja Miramax, studia, które wyprodukowało takie hity jak "Kill Bill", "Pulp Fiction", "Buntownik z wyboru", "Dżentelmeni", "To nie jest kraj dla starych ludzi". Wszystko więc zapowiada się świetnie. Czy "Pszczelarz" okaże się hitem? Przekonamy się już 12 stycznia.

"Pszczelarz": O czym opowiada film?

Clay wiedzie spokojne życie na prowincji, doglądając pszczół i nie rzucając się w oczy. Jednak, gdy na skutek internetowego oszustwa jego przyjaciółka odbiera sobie życie, Clay nie ma wyboru. Rzuca wyzwanie potężnej organizacji przestępczej, której macki sięgają szczytów władzy. Clay w przeszłości posiadł zestaw unikalnych umiejętności, a litość nie leży w jego naturze, więc nie zatrzyma się, póki nie dotrze na sam szczyt gangsterskiej piramidy. Niestety, jego powrót do gry zaniepokoi bardzo poważnych ludzi, którzy dobrze znają jego przeszłość i gotowi są zrobić wszystko, by raz na zawsze się go pozbyć.