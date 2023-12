Główną rolę w filmie "Animal" zagrał Ranbir Kapoor. Wcielił się on w postać Vijaya, nieokrzesanego syna najbogatszego człowieka w Indiach (w tej roli Anil Kapoor). Po odebraniu edukacji w Stanach Zjednoczonych wraca do Indii, gdzie wkrótce popada w konflikt z ojcem. W efekcie skandalu Vijay wraca do Ameryki i zrywa kontakt z rodziną. Gdy jego ojciec zostaje zamordowany, syn poprzysięga zemstę na jego mordercy.

Wideo ANIMAL (OFFICIAL TRAILER): Ranbir Kapoor | Rashmika M, Anil K, Bobby D | Sandeep Vanga | Bhushan K

"Napoleon" przegrywa z hitem Bollywood

Drugie miejsce na liście najchętniej oglądanych filmów na świecie zajął "Napoleon" Ridleya Scotta. W sumie w miniony weekend zarobił 35,7 miliona dolarów, z czego znaczną część stanowią wpływy z kin poza Ameryką Północną. Do tej pory produkcja Scotta zarobiła w kinach na całym świecie 137 milionów dolarów.

Pierwszą piątkę światowego box-office’u uzupełniają filmy: "Igrzyska śmierci" Ballada ptaków i węży" (39,4 miliona dolarów), "Renaissance" (27,4 miliona) oraz "Życzenie" (26,2 miliona).

"Napoleon" Ridleya Scotta dużo gorzej poradził sobie w amerykańskich kinach. Historyczna produkcja zarobiła w miniony weekend zaledwie 7,1 milionów dolarów i musiała uznać wyższość nie tylko japońskiego filmu "Godzilla Minus One" (11 milionów dolarów), lecz także koncertowemu filmowi Beyonce "Renaissance", któremu 21 milionów dolarów zysków zapewniło miejsce na szczycie amerykańskiego zestawienia box office.