Ten film powstał na faktach. Polka poświęciła wiele, by ratować Żydów

"Przysięga Ireny"

Akcja polsko-kanadyjskiej "Przysięgi Ireny" rozgrywa się w czasie II wojny światowej. 19-letnia Irena (Sophie Nélisse) w wojennej zawierusze traci kontakt z rodziną. Siłą zostaje zmuszona do niewolniczej pracy w niemieckiej fabryce amunicji. Jej sytuacja polepsza się, gdy zwraca na nią uwagę Rugemer - major SS (Dougray Scott). Zafascynowany rezolutną dziewczyną mężczyzna zauważa, że pracuje ona ponad swoje siły i awansuje ją w strukturze fabryki. Irena przejmuje nowe obowiązki w kuchni, a później także dostaje za zadanie zarządzanie szwalnią, w której pracuje kilkunastu Żydów.

Bohaterce udaje się podsłuchać rozmowę Niemców, z której dowiaduje się o planach likwidacji pobliskiego getta i postanawia znaleźć sposób na to, by ocalić podlegających jej robotników. Wkrótce rozwiązanie sytuacji pojawia się samo - młoda Polka otrzymuje propozycję pracy w roli gosposi w posiadłości Rugemera. Irena postanawia wykorzystać zaufanie pracodawcy i ukryć w jego domu Żydów pracujących wcześniej w szwalni. Konspiracja nie trwa jednak długo. Rugemer odkrywa tajemnicę Ireny i stawia jej trudne do zaakceptowania ultimatum.

Reżyserii opartego na faktach filmu podjęła się wielokrotnie nagradzana Louise Archambault. Za scenariusz odpowiada Dan Gordon, będący również autorem sztuki o Irenie Gut-Opdyke, która zdobyła serca nowojorskiej widowni offbroadwayowskiej sceny w 2008 roku. Światowa premiera "Przysięgi Ireny" miała miejsce na 48. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Produkcja, w obsadzie której znaleźli się również znani polscy aktorzy: Andrzej Seweryn, Eliza Rycembel, Tomasz Tyndyk czy Eryk Kulm Jr, zadebiutuje równocześnie na ekranach polskich i amerykańskich kin 19 kwietnia, czyli dokładnie w rocznicę powstania w getcie warszawskim.

"Back to Black. Historia Amy Winehouse"

Życie i przedwczesna śmierć Amy Winehouse wydawały się gotowym scenariuszem na film. Artystka jako zaledwie 20-latka wydała album "Frank", który z miejsca zapewnił jej światową sławę. W trakcie swojej krótkiej kariery sześć razy zdobyła nagrodę Grammy. Jej ostatni wydany za życia album "Back to Black" nosi dziś miano kultowego. Niestety karierę gwiazdy przerwała nagła śmierć w 2011 roku, gdy miała zaledwie 27 lat. Piosenkarka zmarła z powodu zatrucia alkoholem.



Poświęcony jej biograficzny film "Back to Black. Historia Amy Winehouse" wyreżyserowała Sam Taylor-Johnson. Reżyserka ta była nominowana m.in. do nagrody BAFTA za produkcję o Johnie Lennonie - "Chłopak znikąd". Za scenariusz obrazu odpowiadał Matt Greenhalgh.



"Back to Black" przedstawia muzyczną podróż artystki na szczyt. Będziemy mogli zobaczyć, jak Amy Winehouse z szalonej i kolorowej londyńskiej ulicy Camden High Street dotarła do miejsca, w którym oglądaliśmy ją jako międzynarodową gwiazdę. To duża szansa, by dowiedzieć się, jaka jest cena sławy i jak swoją karierę oraz show-biznes postrzegała Amy. W tytułową rolę wcieliła się Marisa Abela.

"Abigail"

"Abigail" to najnowszy horror twórców dwóch ostatnich odsłon kultowej serii "Krzyk" - Matta Bettinelliego-Olpina i Tylera Gilletta. Główną bohaterką produkcji jest tytułowa 12-letnia baletnica. Dziewczynka, która jest córką wpływowej postaci ze świata przestępczego, zostaje porwana. Aby otrzymać okup w wysokości pięćdziesięciu milionów dolarów, grupa przestępców musi pilnować jej w odizolowanej rezydencji przez jedną noc. Okazuje się jednak, że porywacze znikają jeden po drugim i ku swemu rosnącemu przerażeniu odkrywają, że są zamknięci z wyjątkową nastolatką.

"Spadająca gwiazda"

Suspens, gagi, slapstickowy humor to znaki rozpoznawcze duetu Dominique Abel/Fiona Gordon, a ich najnowszy film przywodzi na myśl twórczość Bustera Keatona oraz Jacques’a Tatiego. "Spadająca gwiazda" to piąty pełnometrażowy film, zrealizowany przez znany na całym świecie duet komików.



W młodości Boris był aktywistą, odpowiedzialnym za głośny atak bombowy, o którym rozpisywały się media. Po latach zaszył się w tytułowej knajpie, gdzie pracuje jako barman. Jeżeli liczył, że dzięki temu łatwo będzie mu zapomnieć o kłopotliwej przeszłości, to grubo się mylił.Wszystko za sprawą uzbrojonego tajemniczego mężczyzny, który pewnej nocy pojawia się w barze. Dobrze wie, kim jest Boris, co więcej, pała żądzą zemsty. Z konfrontacji ostatecznie niewiele wtedy wychodzi, ale bohater ma świadomość, że od tego momentu musi się mieć na baczności. Jego przykrywka została właśnie zdemaskowana. Rozwiązaniem wydaje się wyjazd z miasta, ale zupełnym przypadkiem Boris trafia na Doma, którego główną zaletą jest to, że wygląda tak jak on. Wraz z partnerką bohatera Kayoko oraz ich przyjacielem Timem planują intrygę, mającą wywieść w pole wszystkich, którzy obrali sobie za cel Borisa. Czy ich plan się powiedzie?



"Latanie dla początkujących"

"Latanie dla początkujących" to nowa komedia islandzkiego twórcy Hafsteinna Gunnara Sigurðssona, twórcy "W cieniu drzewa". Grupa nieznajomych bierze udział w ekskluzywnym kursie, który ma im pomóc uporać się ze strachem przed lataniem. Ich ostatnim zadaniem jest lot z Londynu na Islandię, podczas którego nic nie idzie zgodnie z planem. Sytuacja dodatkowo się pogarsza, gdy w wyniku nadchodzącej burzy śnieżnej, uczestnicy kursu są zmuszeni do pozostania w oddalonym od lotniska hotelu. Narastające z każdą godziną zmęczenie i frustracja doprowadzają ich na skraj wytrzymałości. Czy uda im się uporać z własnymi demonami i znaleźć sposób na powrót do domu?



"Duch"

Akcja kryminalnego thrillera "Duch" rozgrywa się w 1933 roku. Korea znajduje się pod brutalnym japońskim butem. Promykiem nadziei jest prężnie działający ruch oporu. Coraz bardziej zagrożone japońskie władze zbierają piątkę podejrzanych w ustronnym hotelu, aby ustalić kto jest nieuchwytnym Duchem, prominentną postacią w szeregach rebeliantów. Zaczyna się emocjonująca rozgrywka na śmierć i życie, w której nikt nie jest tym, za kogo się podaje. Czy uda się ustalić, kto jest Duchem? Czy Duch w ogóle istnieje? Opowieść, która zaczyna się jak typowy film szpiegowski, przemienia się w spektakularną i bardzo atrakcyjną historię o zapłacie za krzywdy.

"Anselm"

Prezentowany w Cannes "Anselm" , portret tytułowego niemieckiego artysty Anselma Kiefera, jest jak jego wielkoformatowe rzeźby - choć monumentalny, nie porzuca ludzkiej perspektywy. Nie jest to na pewno klasyczny dokument z "gadającymi głowami". Po pamiętnej "Pinie", Wim Wenders proponuje kolejne immersyjne doświadczenie filmowe, dzięki któremu możemy wkroczyć do świata twórcy i jego dzieł. Fabularyzowane sceny, materiały archiwalne i zrealizowane w 3D ujęcia z gigantycznej pracowni, składają się na pełen niuansów obraz człowieka walczącego z powojenną, zbiorową amnezją.

"Podróż do krainy jutra"