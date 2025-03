Teatr Polski zaprasza na dialog z klasyką. Jedyny taki festiwal w kraju

Oprac.: Kinga Szarlej Wiadomości

"Lamentacje" to nowy festiwal teatralny Teatru Polskiego we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, który odbędzie się w dniach 8-17 kwietnia. "Okazuje się że romantyzm jest bardzo, bardzo aktualny" - mówi o wydarzeniu Andrzej Seweryn, dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie.

Zdjęcie Andrzej Seweryn / Piętka Mieszko / AKPA