Téa Leoni: Gwiazda lat 90.

Mało kto wie, że Téa Leoni tak naprawdę nazywa się Elizabeth Téa Pantaleoni i ma korzenie włosko-polskie. Jej babką była Helenka Adamowska Pantaleoni, aktorka kina niemego oraz założycielka i długoletnia prezes amerykańskiego oddziału UNICEF. Leoni zawsze podkreśla, że to po niej odziedziczyła aktorski talent.

Leoni studiowała antropologię i psychologię w Sarah Lawrence College, ale nie ukończyła żadnego z tych kierunków. Zanim zaczęła poważnie myśleć o aktorstwie, trochę podróżowała. Przez jakiś czas przebywała we Włoszech i Japonii (występowała w tamtejszej operze mydlanej oraz uczyła angielskiego), a także na małej wyspie St. Croix.

Pod koniec lat 80. Leoni postawiła na aktorstwo. W 1988 roku miała być gwiazdą nowego serialu zatytułowanego "Angels 88" i wzorowanego na hicie lat 70. - "Aniołkach Charliego". Mimo że nakręcono cały sezon, produkcja nigdy nie trafiła na antenę. W tym samym roku Leoni dołączyła do obsady kultowej amerykańskiej telenoweli, "Santa Barbara", a na początku lat 90. zaliczyła pierwsze filmowe rólki w komediach "Switch: Trudno być kobietą" (1991) oraz "Ich własna liga" (1992).

Równocześnie Leoni występowała też w sitcomie "Flying Blind", dzięki któremu trafiła na plany kolejnych tego typu produkcji: "Frasiera", spin-offu kultowego "Zdrówka", oraz "Nagiej prawdy".



Aktorka była już wówczas mężatką - w 1991 roku wyszła za mąż za producenta telewizyjnych reklam - Neila Josepha Tardio. Małżeństwo rozpadło się jednak zaledwie po czterech latach, akurat w momencie, gdy w karierze Leoni nastąpił przełom. Młoda gwiazdka wystąpiła wówczas w komedii akcji "Bad Boys", która okazała się jednym z największych hitów 1995 roku i zapewniła sławę także pozostałym odtwórcom głównych ról: Willowi Smithowi oraz Martinowi Lawrence'owi.

W drugiej połowie lat 90. Leoni pojawiła się najpierw w niezależnej komedii początkującego wówczas Davida O. Russella zatytułowanej "Igraszki z losem" (1996), a następnie w kolejnej podobnej produkcji Eleanor Gaver - "There's No Fish Food In Heaven" (1998). Ponownie głośno zrobiło się o niej, gdy pojawiła się w jednej z głównych ról w filmie katastroficznym Mimi Leder "Dzień zagłady" (1998).

Leoni nie była już wówczas singielką. W 1997 roku aktorka poślubiła kolegę po fachu, Davida Duchovny'ego, gwiazdora bijącego wówczas rekordy popularności serialu "Z archiwum X". Para doczekała się dwójki dzieci, córki Madelaine (urodzonej w 1999 roku) i syna Kyda (urodzonego w 2002 roku), ale cieniem na ich związku zaczęły się kłaść nałogi aktora. W 2008 roku Leoni i Duchovny byli w separacji, aktor leczył się wówczas z uzależnienia od seksu, ale po kilku miesiącach wrócili do siebie. Ostatecznie rozstali się w połowie 2014 roku, co ciekawe, to Duchovny złożył pozew o rozwód.

W 2000 roku Leoni zagrała jedną z najlepszych ról w karierze w komediodramacie Bretta Ratnera "Family Man". Opowiadała ona o samotnym biznesmenie (wcielał się w niego Nicolas Cage), który budzi się pewnego dnia jako... ojciec i mąż. Mężczyzna bezskutecznie stara się wrócić do swojego wcześniejszego życia. Za kreację "żony" głównego bohatera Leoni otrzymała Saturna w kategorii "najlepsza aktorka".

Rok później Leoni była gwiazdą "Parku Jurajskiego III". Trzecia część kultowej serii skupiała się na poszukiwaniach nastolatka zagubionego na wyspie, którą opanowały dinozaury. Następnie aktorka wystąpiła w kryminale "Ludzie, których znam" (2002) - u boku Ala Pacino i Kim Basinger, w komediodramacie Woody'ego Allena "Koniec z Hollywood" (2002) i komedii "Trudne słówka" (2004). Pojawiła się także u boku męża w komediodramacie "Głowa do góry" (2004), który Duchovny również wyreżyserował.



Jej najgłośniejsza kreacja z tamtego okresu pochodzi jednak z komedii "Dick i Jane: Niezły ubaw" (2005), w której partnerował jej Jim Carrey. Opowiadała ona o przyzwyczajonym do luksusowego życia mężczyźnie, który traci pracę i aby spłacić zaciągnięte długi, postanawia razem z żoną rabować sklepy oraz banki. To właśnie ten obraz przypomni we wtorek o 19:05 Polsat Film.

Po kreacjach w komediach "Mokra robota" (2007), "Ghost Town" (2008) i "Zapach sukcesu" (2009) Leoni zrobiła sobie krótką przerwę od aktorstwa (nigdy zresztą nie należała do aktorek pojawiających się w kilku produkcjach rocznie). Powróciła rolą w komedii kryminalnej "Tower Heist: Zemsta cieciów" (2011), po czym zupełnie przestała pojawiać się w filmach. Nie znaczy to jednak, że zawiesiła aktorską karierę. W latach 2014-2019 grała główną rolę w serialu telewizji CBS "Madam Secretary" (doczekał się sześciu sezonów), opowiadającym o sekretarz stanu, która próbuje pogodzić życie prywatne z zawodowym.



Rola w serialu zbiegła się też ze zmianami w życiu prywatnym Leoni. Od 2014 roku związana jest z kolegą z planu "Madam Secretary", niegdysiejszym gwiazdorem serialu "Skrzydła", Timem Dalym. Co ciekawe, oboje kończyli to samo liceum, prestiżowe The Putney School, tyle że Daly dekadę wcześniej.