Te filmy powalczą o Złotą Palmę. Magnus von Horn w konkursie głównym!

W Konkursie Głównym 77. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes znalazło się 19 filmów. Wśród twórców, którzy powalczą o Złotą Palmę, są jej dawni laureaci: Francis Ford Coppola z wyczekiwanym od dawna "Megalopolis" oraz Jacques Audiard i jego "Emilia Perez".

Oprócz nich w maju w Cannes pojawią się stali bywalcy festiwalu, między innymi Ali Abbasi, David Cronenberg, Sean Baker i Kirill Serebrennikov.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Sweat" [trailer] materiały prasowe

Nas szczególnie cieszy obecność w Konkursie Głównym Magnusa von Horna. Reżyser urodził się w Szwecji, a w 2013 roku skończył Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej PWSFTViT w Łodzi. W 2015 roku jego debiut fabularny "Intruz" otrzymał nagrody za reżyserię i scenariusz podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jego kolejne dzieło, "Sweat" z 2020 roku, uhonorowano Srebrnymi Lwami — drugą nagrodą wydarzenia — oraz wyróżnieniem za reżyserię.

Reklama

"Mamka", jego najnowszy film, to koprodukcja polsko-szwedzka. Zdjęcia powstawały na Dolnym Śląsku. W rolach głównych wystapili Trine Dyrholm, Vic Carmen Sonne i Besir Zeciri. Film jest oparty na losach Dagmar Overbye, duńskiej dzieciobójczyni, skazanej na śmierć w 1921 roku.

Zdjęcie Magnus von Horn z nagrodami za "Intruza" podczas FPFF w Gdyni / Kurnikowski / AKPA

77. MFF w Cannes. Konkurs główny

“The Apprentice”, reż. Ali Abbasi

“Motel Destino”, reż. Karim Aïnouz

“Bird”, reż. Andrea Arnold

“Emilia Perez”, reż. Jacques Audiard

“Anora”, reż. Sean Baker

“Megalopolis”, reż. Francis Ford Coppola

“The Shrouds”, reż. David Cronenberg

“The Substance”, reż. Coralie Fargeat

“Grand Tour”, reż. Miguel Gomes

“Marcello Mio”, reż. Christophe Honoré

“Caught by the Tides”, reż. Jia Zhangke

“All We Imagine as Light”, reż. Payal Kapadia

“Kinds of Kindness”, reż. Yorgos Lanthimos

“Beating Hearts”, reż. Gilles Lellouche

“Wild Diamond”, reż. Agathe Riedinger

“Oh, Canada”, reż. Paul Schrader

“Limonov”, reż. Kirill Serebrennikov

“Parthenope”, reż. Paolo Sorrentino

“Mamka”, reż. Magnus von Horn

77. MFF w Cannes. Pozostałe filmy

Festiwal otworzy "Le Deuxième Acte", najnowszy film Quentina Dupieux, twórcy "Morderczej opony", "Deerskin" i "Mandibules". Znalazł się on w sekcji pozakonkursowej.

Swoje premierowe pokazy w Cannes będą miały dwie wyczekiwane amerykańskie produkcje. "Furiosa: Saga Mad Max" George'a Millera to prequel znakomicie przyjętej czwartej części postapokaliptycznej serii o podtytule "Na drodze gniewu". Z kolei "Horyzont. Rozdział I" to powrót Kevina Costnera do reżyserii po ponad 20 latach. Epicki western opowie o amerykańskich osadnikach, przemierzających nieodkryte terytoria Ameryki Północnej.

77. MFF w Cannes. Sekcja Un Certain Regard

“The Shameless”, reż. Konstantin Bojanov

“Norah”, reż. Tawfik Alzaidi

“Le Royaume”, reż. Julien Colonna

“Vingt Dieux”, reż. Louise Courvoisier

“Le Proces du Chien”, reż. Laetitia Dosch

“The Village Next to Paradise”, reż. Mo Harawe

“Black Dog”, reż. Guan Hu

“September Says”, reż. Ariane Labed

“The Damned”, reż. Roberto Minervini

“L’Histoire de Souleymane”, reż. Boris Lojkine

“On Becoming a Guinea Fowl”, reż. Rungano Nyoni

“My Sunshine”, reż. Hiroshi Okuyama

“Viet and Nam”, reż. Minh Quý Trương

“Santosh”, reż. Sandhya Suri

77. MFF w Cannes. Sekcja pozakonkursowa

“Furiosa: Saga Mad Max”, reż. George Miller

“Horyzont. Rozdział I”, reż. Kevin Costner

“Rumours”, reż. Guy Maddin, Evan Johnson i Galen Johnson

“She’s Got No Name”, reż. Peter Ho-sun Chan

“The Second Act”, reż. Quentin Dupieux, film otwarcia

77 MFF w Cannes. Pokazy specjalne

“La Belle de Gaza”, reż. Yolande Zauberman

“Apprendre”, reż. Claire Simon

“The Invasion”, reż. Sergei Loznitsa

“Ernest Cole, Lost and Found”, reż. Raoul Peck

“Le Fil”, reż. Daniel Auteuil

77. MFF w Cannes. Sekcja Cannes Premiere

“Miséricorde”, reż. Alain Guiraudie

“C’est Pas Moi”, reż. Leos Carax

“Everybody Loves Touda”, reż. Nabil Ayouch

“The Marching Band”, reż. Emmanuel Courcol

“Rendez-Vous Avec Pol Pot”, reż. Rithy Panh

“Le Roman de Jim”, reż. Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu

77. MFF w Cannes. Pokazy o północy

“Twilight of the Warrior”, reż. Cheang Pou-soi

“I, the Executioner”, reż. Ryoo Seung-wan

“The Surfer”, reż. Lorcan Finnegan

“The Balconettes”, reż. Noemie Merlant

77. MFF w Cannes. Co wiemy o wydarzeniu?

Przewodniczącą jury Konkursu Głównego będzie Greta Gerwig, twórczyni "Lady Bird" i "Barbie". Xavier Dolan stanie na czele sekcji Un Certain Regard.

Honorową Złotą Palmę otrzyma George Lucas, twórca "Gwiezdnych wojen".

77. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes odbędzie się w dniach od 14 do 25 maja 2024 roku.